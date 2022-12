Tagestipp: Gus MacGregor – Mit Gitarre und ganz viel Gefühl Der Singer-Songwriter Gus MacGregor – lange der bekannteste britische Wahlberner – kehrt für ein Konzert zurück. Regula Fuchs

Ein Fachmann für herzerwärmende Songs: Gus MacGregor. Foto: zvg

Es ist mittlerweile schon einige Jahre her, dass Gus MacGregor seine Zelte in Bern abgebrochen hat. Trotzdem hat der Brite, der sieben Jahre lang in der Bundesstadt lebte, Spuren hinterlassen. Seine gefühlvollen Lieder – etwa «Meet Me in the Rosegarden» – sind nach wie vor im Berner Hörgedächtnis präsent. Bei seinem Wiedersehenskonzert in der Cappella hat MacGregor, der nun in der Nähe von Brighton lebt, aber auch Songs vom neuen Album «Asteroid» im Köcher. (reg)

