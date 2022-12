Mehrere Menschen im Spital – Mit giftigem Ammoniak beladener Zug entgleist in Serbien Im Südosten Serbiens ist am Sonntagabend ein Zug entgleist. Dutzende Personen haben Vergiftungserscheinungen,.

Nach der Entgleisung wurden die Bewohner des Gebietes aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. (Symbolbild) KEYSTONE/DPA/OLIVER BERG

Rund 50 Menschen haben in Serbien Vergiftungserscheinungen gezeigt, nachdem ein mit Ammoniak beladener Güterzug entgleist ist. «Es gibt 51 Vergiftungsfälle», sagte der Bürgermeister der Stadt Pirot, Vladan Vasic, am Sonntag vor Journalisten.

Sieben Menschen seien ins Spital von Nis eingeliefert worden. Das Unglück ereignete sich am Abend in der Region Pirot im Südosten des Landes. Nach Angaben des Bürgermeisters wurde der Notstand über einige Gebiete der 60'000-Einwohner-Stadt Pirot verhängt.

Der Zug war am frühen Abend entgleist, woraufhin Ammoniak entwich und in grossen Mengen in die Atmosphäre aufstieg, wie das Innenministerium mitteilte. Es rief die Bewohner des Gebietes auf, zuhause zu bleiben. Mehrere Strassen wurden gesperrt.

Nach Angaben der Eisenbahngesellschaft Srbija Kargo setzte sich der Zug aus 20 Tankwagen zusammen, in denen giftige Fracht aus dem Nachbarland Bulgarien transportiert wurde. Demnach entgleiste der Zug «ausserhalb der Wohngebiete». Sicherheitshalber sei ein vier Kilometer breiter Sperrkreis eingerichtet worden.

SDA/roy

