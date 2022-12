Republikanischer Hochstapler – Mit erfundener Karriere in den Kongress Mit einem geschönten Lebenslauf hat George Santos die Wahl in das US-Repräsentantenhaus geschafft. Jetzt gibt er zu, über Arbeitgeber, Ausbildung und Vermögen gelogen zu haben. Das Amt will er dennoch antreten. Fabian Fellmann aus Washington

Seine angebliche Bilderbuchkarriere entpuppt sich als Lügengebilde: George Santos, Republikaner. Foto: Scott Olson (Getty Images / AFP)

Nach Tagen des Schweigens trat George Santos am Montag die Flucht nach vorne an. «Ich bin kein Krimineller», sagte der gerade erst gewählte Kongressabgeordnete. In keinem Land sei er jemals wegen eines Gesetzesverstosses bestraft worden.

Glauben schenken mochte dem 34-jährigen New Yorker aber niemand mehr. Kurz vor Weihnachten hatte die «New York Times» eine umfangreiche Recherche über Santos veröffentlicht. Teil davon waren Gerichtsdokumente, welche die Journalisten in Brasilien aufgetrieben hatten. Demnach war der Amerikaner mit brasilianischen Wurzeln dort wegen Betrugs verurteilt worden: Er hatte Checks aus einem gestohlenen Checkbuch ausgestellt.

Karriere an der Wallstreet? Fehlanzeige

Es war nicht die einzige Auffälligkeit, die sich in George Santos’ Lebenslauf fand. Seine offizielle Vita war die Blaupause des amerikanischen Traums, dessen Krönung die Wahl ins Repräsentantenhaus war, als erster offen schwuler Republikaner, der neu kandidiert. Santos war Teil des republikanischen Erfolgs bei den Zwischenwahlen in New York, einem der wenigen Staaten, in denen es eine Art rote Welle gab.

In New York als Sohn von Einwanderern aus Brasilien geboren, führte Santos seine Karriere – laut seiner Vita zumindest – an zwei New Yorker Universitäten, wo er sich Abschlüsse in Finanzwirtschaft erwarb. Es folgten Anstellungen bei den Wallstreet-Grössen Goldman Sachs und Citigroup. Seine Familie besass angeblich einen millionenschweren Immobilienfonds, er gründete eine Firma, die ihren Umsatz binnen Monaten in Millionenhöhe hochschraubte.

Nachforschungen von Medienschaffenden führten jedoch fast überall ins Nichts. Weder war George Santos je bei den beiden Finanzinstituten angestellt, noch fanden die Universitäten seinen Namen in ihren Registern. Auch die Immobilien, die Santos angeblich besitzt, waren unauffindbar.

Er sei nur «ein bisschen jüdisch»

Santos schwieg tagelang zu den Vorwürfen, bis er sich am Montag an das konservative Revolverblatt «New York Post» sowie an eine lokale Radiostation für ein Interview wandte. Dabei bekannte er sich zu einem Teil seiner Lügen.

«Ich habe keinen Abschluss einer höheren Schule. Ich schäme mich dafür, und es tut mir leid, dass ich mein Résumé geschönt habe», sagte Santos. Er übernehme die Verantwortung dafür: «Wir machen dumme Dinge im Leben.» Auch Immobilien besitze er im Übrigen keine. Vielmehr hat er seit Jahren ausstehende Mietschulden, die er mit den Arztrechnungen seiner an Krebs verstorbenen Mutter erklärte. Er habe schlicht vergessen, dass er die Schulden noch nicht beglichen habe.

Mittlerweile ist nicht mehr klar, ob überhaupt irgendwas aus der Vita von George Santos stimmt.

Für vieles schien er am Montag allerdings keinerlei Verantwortung übernehmen zu wollen, unter anderem mit der neuerlichen Lüge, nie verurteilt worden zu sein. Die angeblichen Anstellungen bei Citigroup und Goldman Sachs versuchte er mit einer «schlechten Wortwahl» zu erklären. Er hatte auch behauptet, vier Angestellte bei einer Schiesserei in einer LGBTQ-Bar in Florida verloren zu haben.

Als die «New York Times» nachwies, dass das nicht stimmen konnte, änderte er seine Geschichte: Inzwischen sind es nur noch Bewerber, die gestorben sein sollen. Auch habe er nie behauptet, er sei jüdisch, «jewish», vielmehr habe er gesagt, er sei «jew-ish», mit einer kleinen Sprechpause, was so viel wie «ein bisschen jüdisch» bedeutet.

Mittlerweile ist allerdings nicht mehr klar, ob überhaupt irgendwas aus der Vita von George Santos stimmt. Selbst seine Homosexualität wurde angezweifelt, weil er bis 2019 mit einer Frau verheiratet gewesen war. «Menschen ändern sich, ich bin so einer», sagte Santos, der betonte, er sei im Reinen mit seiner Sexualität.

Republikaner geben die Schuld den Demokraten

Unverdrossen will er in einer Woche seinen Amtseid im Kongress ablegen und das Amt antreten, das mit 174’000 Dollar jährlich entlöhnt wird. «Ich habe Wahlkampf gemacht mit den Sorgen der Leute, nicht mit meinem Lebenslauf», sagte Santos der «New York Post». Diese Angriffe «werden mich nicht davon abhalten, guten gesetzgeberischen Erfolg zu haben. Ich werde effektiv sein. Ich werde gut sein.»

Während sich die Demokraten lustig machen über Santos, schweigen die Republikaner bislang. Verhindern können sie seine Amtseinsetzung wohl nicht. Sobald er jedoch vereidigt ist, drohen ihm Strafverfahren wegen möglicher Falschangaben auf den Formularen zur Deklaration von Interessenbindungen.

Einige Republikaner verteidigen Santos aber: Sein Konkurrent bei den Wahlen habe doch einfach seine Arbeit nicht gemacht, wenn er die Lücken in Santos’ Lebenslauf nicht früher gefunden habe. Gemäss «New York Post» gehörten Witze über Santos’ geschönten Lebenslauf in der Führung der Republikaner in Washington zur Tagesordnung. In diesen Zirkeln wunderte man sich, warum die Demokraten Santos noch nicht auf die Schliche gekommen waren.

Nicht einmal in seinen Stellungnahmen schaffte es Santos, bei den Fakten zu bleiben. Kurz vor Weihnachten hatte er sich mit einem kurzen Schreiben seines Anwalts zu Wort gemeldet, das mit einem Zitat von Winston Churchill über den Wert von Feinden endet.

Allerdings stammt das Zitat nicht vom früheren britischen Premierminister Churchill. Vielmehr ist es zweifelhaften Ursprungs und am ehesten dem französischen Autor Victor Hugo zuzuordnen. Der hat sich in «Les misérables» auch zum Lügen geäussert: «Kleine Lüge, unschuldige Lüge, gibt es das? Lügen, das ist die Essenz des Schlechten. Ein bisschen lügen ist nicht möglich. Wer lügt, lügt die ganze Lüge.»

Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. Mehr Infos @fabian_fellmann

