Burgdorfer Stadtangestellte – Mit einer Einmalprämie gegen den Teuerungsschub 0,5 Prozent sind zu wenig. Den Burgdorfer Stadtangestellten winkt zum Ausgleich der Teuerung eine einmalige Zahlung auf den Lohn. Stephan Künzi

Das Portemonnaie der Burgdorfer Stadtangestellten wird etwas besser gefüllt. Eine Einmalprämie soll die Teuerung abfedern. Foto: Urs Jaudas

Die Angestellten der Stadt Burgdorf sollen heuer mehr als 0,5 Prozent Teuerungsausgleich erhalten, die ihnen in Anlehnung an die Regelung auf kantonaler Ebene bereits gewährt worden sind. Was der Stadtrat mit Blick auf den Teuerungsschub von 3 Prozent im Grundsatz bereits im Januar beschlossen hat, hat er in der Sitzung von Montagabend noch präzisiert. Demnach können nun alle zusätzlich eine Einmalprämie erwarten.