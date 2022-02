Behandlung mit LSD, Psilocybin oder Ketamin – Forschung nach neuen Therapien gegen Depression boomt In der Pandemie nehmen psychische Krankheiten stark zu. Psychedelische Mittel wie Ketamin, Psilocybin oder LSD geben Hoffnung. Nun steigen Techmilliardäre bei Startups ein. Isabel Strassheim

Von der Partyszene zum Medikament: Psychedelika wie LSD könnten auch gegen Depressionen wirken. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die Corona-Pandemie hat eine andere Seuche verstärkt: die Depression. Sie ist zwar nicht im selben Ausmass ansteckend, breitet sich aber rasant aus. Die Zahl der Seelenkranken hat sich Schätzungen zufolge in den letzten zwei Jahren verdreifacht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass rund 300 Millionen Menschen an einer Depression leiden. Der Therapiebedarf ist immens, doch es gibt nicht unbedingt wirksame Medikamente. Deswegen erhält die Forschung für den Einsatz von Psychedelika gegen Depression zurzeit einen Schub.