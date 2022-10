Beratungshotline zu Krankenkassen – Mit diesen Tipps sparen Sie Krankenkassenprämien Viele Versicherte zahlen zu hohe Krankenkassenprämien. Ein Wechsel der Krankenkasse ist bis Ende November möglich. Genau hinschauen lohnt sich. Rahel Guggisberg

Nächstes Jahr steigen die mittleren Krankenkassenprämien 6,6 Prozent– so stark wie seit 2010 nicht mehr. Es lohnt sich diesen Herbst also besonders, die Angebote der verschiedenen Anbieter sorgfältig zu vergleichen. Auch wer bei der angestammten Krankenversicherung bleibt, kann seine Kosten optimieren. Wir zeigen die grössten Sparmöglichkeiten auf.

Die Franchise gezielt wählen

Die Höhe des Selbstbehalts an den Gesundheitskosten, Franchise genannt, können Erwachsene in der Schweiz selbst wählen. Möglich sind die folgenden Beträge: 300, 500, 1000, 1500, 2000 oder 2500 Franken. Entsprechend erhöht oder verringert sich dann die monatliche Prämie.

Die tiefste Franchise ist sinnvoll bei hohen Gesundheitskosten und die höchste Franchise bei niedrigen, wenn man fast nie zum Arzt muss. Die für sich ideale Franchise lässt sich ermitteln, wenn man die Kosten der letzten Jahre anschaut und abzuschätzen versucht, mit welchen Behandlungen und Medikamentenkosten im kommenden Jahr gerechnet werden kann.

Beim VZ Vermögenszentrum gilt die Faustregel: Wer weniger als 1700 Franken pro Jahr für seine Gesundheit ausgibt, kann die höchste Franchise wählen. So spart man über die tieferen Monatsprämien den Kostenbeitrag wieder ein. Übersteigen die Gesundheitskosten 1700 Franken pro Jahr, ist man mit der tiefsten Franchise besser dran.

Andrea Roth vom VZ Vermögenszentrum sagt: «Eine Franchise zwischen 500 und 2000 Franken kann Sinn machen, wenn man die Krankheitskosten im Vorfeld noch nicht einschätzen kann und man keine Reserven für ausserordentlich hohe Kosten zur Seite legen will.» Das Risiko von fehlenden Reserven sieht sie zum Beispiel gerade bei jungen Erwachsenen wie etwa Studenten.

Die Modelle vergleichen

Es gibt verschiedene Krankenkassenmodelle. Welches Modell zu wem passt, ist eine persönliche Entscheidung. Es lohnt sich aber, sich bei Bekannten nach ihren Erfahrungen zu erkundigen. Auf der einen Seite gibt es das Standardmodell mit einer freien Wahl, wo und wann man zum Arzt geht. Auf der anderen die sogenannten alternativen Modelle – auch Sparmodelle genannt. Bei diesen gibt es eine erste Anlaufstelle, an die man sich wenden muss. Je nachdem ist das ein Callcenter, welches vorgängig eine telefonische Beratung ermöglicht, eine Gruppenpraxis, die Apotheke oder der Hausarzt. Wählt man ein solches Modell, bietet die Krankenkasse einen Prämienrabatt an.

Immer mehr Krankenkassen vermischen die genannten Sparmodelle miteinander oder verbinden sie mit weiteren Einschränkungen. Je nachdem dürfen sich die Versicherten nur in ausgewählten Spitälern behandeln lassen oder verpflichten sich, statt des Originalmedikaments ein billigeres Generikum zu nehmen, sofern es eines gibt. Es lohnt sich somit stets, vor einem Vertragsabschluss das Kleingedruckte zu lesen.

Leistungen der Krankenkasse

Wenn es nur ums Sparen geht oder man aufgrund eines guten Gesundheitszustands generell keine Leistung der Krankenkasse beansprucht, ist es laut Andrea Roth sinnvoll, den günstigsten Anbieter zu wählen. Sie sagt aber: «Wer einen guten Service bevorzugt, sollte in Betracht ziehen, einige Franken mehr zu investieren.»

Ein Vergleich und Wechsel kann Kundinnen und Kunden helfen, pro Jahr einige Hundert Franken zu sparen. Aber sind die Leistungen der Krankenkasse auch die gleichen? Bei der Grundversicherung sind sie vom Bund vorgegeben und somit überall gleich. Kunden merken aber Unterschiede in Bezug auf Schnelligkeit der Abrechnungen.

In der Grundversicherung gilt ein Aufnahmezwang: Jeder und jede kann unabhängig von Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand oder Wohnort die Kasse wechseln. Anders ist das bei der Zusatzversicherung. Diese ist nicht verpflichtet, jemanden aufzunehmen.

Nicht überversichern

In der Schweiz ist jede berufstätige Person, die mehr als 8 Stunden beim selben Arbeitgeber beschäftigt ist, obligatorisch gegen Unfall versichert. Einige wissen das nicht und versichern sich doppelt. Darum sollten jene, die genug arbeiten, unbedingt darauf achten, dass man die Unfallversicherungsdeckung bei der Krankenkasse ausschliesst und somit nicht zweimal bezahlt.

Soldaten, Gefreite, aber auch Zivildienstler und Zivilschützer sollten berücksichtigen, dass sie militärversichert sind. Beim Wiederholungskurs (WK) spart man meist nichts, aber dauert der Einsatz länger als 60 Tage, kann man währenddessen die zivile Krankenkasse prämienfrei pausieren.

Familie, Medikamente und Verbilligungen

Es lohnt sich, die ganze Familie beim gleichen Versicherer unterzubringen, sofern die Krankenkasse mit der Prämie sowohl für Erwachsene als auch für Kinder zu den günstigsten Anbietern gehört. So kann man sich nicht nur administrativen Aufwand ersparen: Kassen bieten ab dem zweiten oder dritten Kind oftmals einen Familienrabatt.

Auch bei den Medikamenten lässt sich sparen, denn oft gibt es Generika. Diese sind meist wesentlich günstiger als die Originalpräparate. Einige Kassen bieten Versicherungsmodelle an, die zum Kauf von Generika verpflichten. Dafür geben sie die Einsparungen weiter.

Für Menschen mit geringen Einkommens- und Vermögensverhältnissen gibt es die Möglichkeit, Prämienverbilligungen zu beantragen. Wie das genau funktioniert, unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Im Zweifelsfall lohnt es sich gemäss Andrea Roth, bei der Wohngemeinde nachzufragen, ob ein Anrecht auf eine Verbilligung besteht.

Den Zeitpunkt zum Wechseln einhalten

Die jetzige Krankenkasse muss bis spätestens Ende Oktober über die Prämie für das Jahr 2023 informieren. Für den Vergleich mit anderen Kassen stellt der Bund einen Vergleichsrechner bereit. Sie finden ihn auf Priminfo.ch . Mit diesem Rechner kann jeder die Prämien des Folgejahres für alle Familienmitglieder in der jeweiligen Prämienregion vergleichen. Kommerzielle Vergleichsrechner wie Comparis erhalten von den Krankenversicherungen eine Provision pro Offertenbestellung. Allerdings zeigt auch Comparis dem User die günstigsten Angebote an, unabhängig davon, welche Resultattabellenansicht er wählt.

Jede Krankenkasse muss Personen in die obligatorische Grundversicherung aufnehmen, auch bei gesundheitlichen Problemen. Man muss die Kasse schriftlich kündigen, vorzugsweise per Einschreiben. Senden Sie den Brief vorsichtshalber spätestens am 20. November ab (vom Bund gibt es ein praktisches Formular dazu: Rebrand.ly/kkkuendigen ). Melden Sie sich gleichzeitig bei der neuen Kasse an (das Formular dazu: Rebrand.ly/kkanmeldung ).



