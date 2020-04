Online durch die Krise – Mit diesen Diensten bleiben Jugendliche in Kontakt Mit sozialen Medien und Onlineplattformen können sich Gruppen virtuell austauschen. Dabei werden Dienste aus der Arbeitswelt und der Freizeit parallel verwendet. Naomi Jones

Was Gamer schon lange kennen, nutzen nun viele: Onlinespiele, Videokonferenzen und Dienste, die das Surfen synchronisieren. Symbolbild: CIOT/BSIP

Um sich auszutauschen, nutzen Jugendliche verschiedene Programme. Ein bei Gamern beliebtes Programm ist Discord. Es wurde speziell für sie entwickelt. Denn es ermöglicht ihnen, sich parallel zum Spiel schriftlich, akustisch oder auch über Videokonferenz auszutauschen. Das Programm kann parallel zu anderen Programmen wie eben Spielplattformen geöffnet und genutzt werden.

Es müssen aber nicht immer Games sein. Jugendliche surfen auch gerne gemeinsam durchs Internet. Das können sie mit Watch2Gether tun. Auf der Plattform können sich Freunde einen virtuellen Raum einrichten und gemeinsam auf Youtube, Vimeo und einigen anderen Plattformen Filme schauen, Musik hören und auf Amazon gemeinsam shoppen. Das Programm synchronisiert die Bildschirme der eingeladenen Freunde. Über den Chat oder eben über Discord können sie dabei miteinander sprechen. Die Plattform Watch2Gether gehört mittlerweile dem deutschen Marketingunternehmen Ströer Media. Das Angebot von Watch2Gether ist jedoch beschränkt.

Von Netflix Party gibt es einen ähnlichen Dienst. Damit kann man an verschiedenen Orten gleichzeitig denselben Film anschauen. Wer mitschauen will, braucht allerdings einen eigenen Netflix-Account und den Chrome-Browser von Google.

Um sich gegenseitig am Alltag teilhaben zu lassen, nutzen Jugendliche oft Snapchat. Mit dieser Handy-App können sie sich gegenseitig Fotos, Videos und Sprachnachrichten oder andere Tondokumente zukommen lassen. Bei Snapchat verschwinden die Dokumente wieder, sobald die adressierte Person sie gesehen hat. Allerdings werden die Daten nur vermeintlich gelöscht. In Wirklichkeit werden sie auf den Servern von Snapchat gespeichert und gehören nun gewissermassen den Eigentümern der Plattform. Das Unternehmen lässt sich nämlich von seinen Nutzern das Recht einräumen, die Daten zu verwenden und zu veröffentlichen, auch Namen, Bilder und Stimme.

Instagram ist wie Snapchat eine Plattform, auf der Menschen Bilder und Videos mit anderen teilen. Im Unterschied zu Snapchat bleiben die Bilder aber auf der Plattform sichtbar und zugänglich. Die Plattform gehört zu Facebook. Wie bei diesem kann man einstellen, was öffentlich und was nur für bestimmte Freunde sichtbar sein soll. Doch Facebook steht immer wieder in Kritik, weil das Unternehmen persönliche Daten sammelt und weitergibt.

Allerdings befinden sich auch die Server von Netflix und Discord in den USA und unterstehen dem amerikanischen Datenschutzgesetz. Die Daten dürfen also gesammelt und weitergegeben werden. Das gilt auch für die verschiedenen Videotelefon-Dienste wie Whatsapp (gehört ebenfalls Facebook) und Facetime von Apple.

Wer einen besonders grossen Freundeskreis hat, den er einladen möchte, kann zum Beispiel Zoom Video Communications verwenden. Damit können bis zu 1000 Personen an einer Konferenz teilnehmen. Deshalb verwenden es nebst Unternehmen und Krankenhäusern auch Universitäten, um ihre Vorlesungen online durchzuführen. Allerdings sind dort kürzlich gravierende Sicherheits- und Datenschutzlücken aufgetaucht. Deshalb hat die New Yorker Staatsanwaltschaft gar eine Untersuchung eingeleitet, wie «Zeit online» berichtet.