Eltern und kranke Kinder – «Mit der Pandemie hat ein gewisser Alarmismus Einzug gehalten» Kinder mit Schnupfen, Husten und Fieber füllen die Wartezimmer. Oft wäre der Gang in die Praxis aber nicht nötig, sagt der Könizer Kinderarzt Stephan Roth.

Andreas Weidmann

Mit Schnupfen und Fieber im Bett: Auch bei Kindern wirken meist Ruhe und Hausmittel, ein Gang zum Arzt erübrigt sich dann. Foto: Getty Images

Die Grippe ist weiter auf dem Vormarsch: Innerhalb einer Woche hat sich die Zahl der Fälle mehr als verdoppelt, wie das Bundesamt für Gesundheit Anfang Woche mitteilte. Neben Grippeviren grassieren auch RS-Viren, von denen vor allem Kinder betroffen sind, Kinderarztpraxen und -kliniken in der Schweiz laufen deshalb derzeit am Anschlag. Was sagt der Praktiker zur aktuellen Situation? Stephan Roth, Kinderarzt in Köniz, nimmt Stellung.