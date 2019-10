Mit der Kraft der Unverstandenen

Die tolle Heimbilanz

Die Nationalmannschaft hat sich auf respektablem Niveau etabliert. Sie gibt sich in Pflichtspielen keine Blösse gegen Aussenseiter. Sie fasziniert an guten Abenden mit spektakulären Auftritten wie beim 5:2 gegen den Weltranglistenersten Belgien. Und sie ist an normalen Abenden in der Lage, die unbequemen Iren trotz Hochdrucklage zu bezwingen. «Die Mentalität und die Moral des Teams», und das sagt nun Trainer Vladimir Petkovic, «sind bemerkenswert. Es hat seine Leistung immer gebracht, wenn es wirklich darauf ankam.»

So kann man das sehen. Wenn man Nationaltrainer oder Nationalspieler ist. Man kann aber genauso gut sagen: Das Nationalteam hat sein Versprechen, ­endlich einen Achtelfinal zu ­gewinnen, noch nicht eingelöst.

Denn wahr ist eben auch: Gleich 13 europäischen Nationen gelang das an den letzten drei Turnieren. Darunter nicht nur prominenten Fussballländern. Sondern auch Wales, Island, Polen, Schweden, Russland. Und einen Lauf wie die Portugiesen an der EM 2016 oder die Kroaten an der WM vor einem Jahr legten die Schweizer erst recht nicht hin.

Darum sind sie erstaunliche Meister der Konstanz. Darum stehen sie in der Weltrangliste seit langem in den Top 12 – vor Ländern wie Deutschland und Italien. Aber darum sie sind auch weiter im Mittelmass gefangen.

Die Schweiz ist zäh und nur schwer zu bezwingen. Aber es fehlt der Ausreisser, der historische Auftritt. Der Sieg im Achtelfinal.

Es ist dieser Widerspruch, mit dem die Auswahl kämpfen muss. Bei niemandem zeigt sich das mehr als beim Chef. Petkovic ist mit einem immer noch aus­gezeichneten Punkteschnitt von 1,83 der beste Schweizer Nationaltrainer der Geschichte.

Er verlor zwar gleich das erste Spiel 0:2 gegen die Engländer, das war vor fünf Jahren in der EM-Qualifikation 2016. Seither aber blieb die Schweiz in 15 Pflichtpartien zu Hause bei 13 Siegen und dem Torverhältnis von 50:9 ohne ­Niederlage. Sie erreichte unter Petkovic an der Euro 2016 gegen Frankreich ein 0:0 und an der WM 2018 gegen Brasilien ein 1:1. Sie ist zäh und nur schwer zu bezwingen. Aber es fehlt der Ausreisser, der historische Auftritt. Der Sieg im Achtelfinal.

Polen und Schweden hiessen dort die Gegner unter Petkovic, diese zwei verlorenen Partien stehen wie Mahnmale für die ­talentierte Belegschaft. «Wir sind noch lange nicht fertig», sagte Lichtsteiner letzte Woche. Er klang sehr entschlossen.

Spieler als Trainer-Anwälte

Mit Wut und mit Mut spielten sich die Schweizer am Dienstag schon mal interessante Perspektiven frei. Viele Leistungsträger sind noch im besten Fussballeralter oder sogar entwicklungsfähig. Unselige Debatten über Doppeladler oder Captainamt jedoch schweben über dem Team. Befreien davon kann es sich nur mit einem Coup an der Euro 2020.