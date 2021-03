Künstliche Intelligenz in der Medizin – Mit der «Berliner Schnauze» kommt der Berner bestens klar Eine Sendung über die erste Herzverpflanzung weckte in Heinz Zurbrügg den Wunsch, Chirurg zu werden. Heute treibt er die Digitalisierung der Medizin voran. Rosanna Steppat

«Amazonisierung der Medizin»: Heinz Zurbrügg sieht Digitalisierung als Chance. Foto: F. Anthea Schaap

1967 sass Heinz Zurbrügg als Bub im Berner Vorort Bolligen vor dem Röhrenfernseher seiner Eltern. Auf dem Bildschirm sah er etwas, das sein weiteres Leben entscheidend prägen sollte. In den Nachrichten lief ein Bericht über den Chirurgen Christiaan Barnard aus Kapstadt, dem es gelungen war, die weltweit erste Herztransplantation durchzuführen.

Der zehnjährige Bub war fasziniert. «Für mich stand sofort fest, dass auch ich so etwas machen will», erinnert sich Zurbrügg am Schreibtisch seines grossen, hellen Berliner Büros. Die Frage, ob er an diesem Samstag nach dem Interview nach Hause gehen werde, beantwortet er mit einem Schmunzeln. Seit er 20 Jahre alt sei, arbeite er jedes Wochenende. Ihn störe das nicht, sagt er – und man glaubt es ihm.