Angst vor dem Stimmlokal – Mit den Fallzahlen steigt die Beliebtheit des Wahlcouverts Während der Pandemie wird deutlich mehr per Brief abgestimmt. Das wird bei den Stadtberner Wahlen jedoch kaum zu einer höheren Wahlbeteiligung führen. Dölf Barben

Bei den Nationalratswahlen 2019 war der Andrang im Wahllokal im Berner Bahnhof gross. Solche Menschenansammlungen sollen dieses Jahr vermieden werden. Foto: Franziska Rothenbühler

Es sei in dieser Situation sehr schwierig, eine Schätzung abzugeben. Aber er vermute, die Wahlbeteiligung werde sich am nächsten Sonntag ungefähr im gleichen Rahmen bewegen wie vor vier Jahren, also bei plus/minus 50 Prozent. Das sagte der Berner Stadtschreiber Jürg Wichtermann am Montag auf Anfrage. Bei den letzten Stadtberner Wahlen am 27. November 2016 hatte die Beteiligung 49,4 Prozent betragen.

«Die Schätzung ist mit sehr grossen Vorbehalten behaftet», sagte Wichtermann, denn die Menge der bisher abgegebenen Wahlcouverts lasse sich wegen der Corona-Pandemie kaum mit der Situation vor vier Jahren vergleichen. Normalerweise ist es möglich, eine Woche vor einem Abstimmungstermin die Stimmbeteiligung aufgrund der bereits eingereichten Couverts einigermassen genau abzuschätzen.

In der Stadt Bern stimmen unter normalen Umständen ungefähr fünf von sechs, manchmal gar sieben von acht Stimmberechtigten brieflich ab. Bei der letzten Abstimmung vor der Corona-Pandemie Anfang Februar dieses Jahres lag dieser Anteil bei 87,8 Prozent.

Gewählt wird kurzfristig

Die Corona-Pandemie führt offensichtlich dazu, dass noch mehr Stimmberechtigte vom Briefwahlrecht Gebrauch machen. Vermutlich schreckt doch die eine oder der andere davor zurück, ein Wahllokal aufzusuchen. Das zeigt der Blick auf die einzige Abstimmung von diesem Jahr, die während der Pandemie stattgefunden hat. Es ist jene vom 27. September, als es auf eidgenössischer Ebene um die Begrenzungsinitiative, das Jagdgesetz und den Vaterschaftsurlaub ging – der Abstimmungstermin im Sommer war nicht genutzt worden. Der Anteil der Briefwahl lag Ende September bei 93,3 Prozent und war damit um über fünf Prozentpunkte höher als im Februar.

Bis an diesem Montag, also sechs Tage vor dem Wahltermin, sind laut Wichtermann deutlich weniger Couverts auf der Stadtkanzlei eingetroffen, als dies zum gleichen Zeitpunkt bei der Septemberabstimmung der Fall war. Damals resultierte mit 65,5 Prozent schliesslich eine ausserordentlich hohe Stimmbeteiligung. Die Beteiligung bei den Gemeindewahlen werde somit mit allergrösster Wahrscheinlichkeit deutlich darunter bleiben, sagte Wichtermann.

«Ich hoffe, dass die Bernerinnen und Berner vermehrt auf die Briefwahl setzen.» Jürg Wichtermann, Berner Stadtschreiber

Laut dem Stadtschreiber ist es anzunehmen, dass in den verbleibenden Tagen noch etwas aufgeholt wird. Der Grund: Bei Wahlen würden die Stimmberechtigten ihre Wahlzettel eher kurzfristiger einreichen als bei Abstimmungen. Er hoffe aber, sagte Wichtermann, dass die Bernerinnen und Berner aufgrund der Corona-Situation auch in den letzten Tagen vor den Wahlen vermehrt auf die Briefwahl setzen. Dadurch liesse sich der Ansturm auf die Stimmlokale am Wochenende reduzieren.

Abstimmungen sind attraktiver

Bemerkenswert ist weiter, dass in der Stadt Bern Abstimmungen in der Regel attraktiver sind als Wahlen. Das zeigt sich an einer unterschiedlich hohen Beteiligung. Ende November 2016, als am Wahltermin zusätzlich die Atomausstiegsinitiative zur Abstimmung stand, betrug der Unterschied vier Prozentpunkte. Bei der Abstimmung betrug sie 53,4 Prozent, bei den Wahlen 49,4. Das dürfte auch am kommenden Wochenende der Fall sein, sagt Jürg Wichtermann – gerade weil die Vorlagen doch recht umstritten sind. Zur Abstimmung gelangen auf eidgenössischer Ebene die Konzernverantwortungsinitiative und die Volksinitiative «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten».

Drei Briefkästen für Wahlcouverts

In der Stadt Bern müssen die Wahlcouverts bis am Samstag vor dem Wahlsonntag eingereicht worden sein. Couverts, die zu spät eintreffen – auch wenn sie vor dem Wahltermin abgestempelt wurden –, werden nicht mehr berücksichtigt. Wer das Couvert der Post übergeben will, muss es – wenn er ganz sicher gehen will – spätestens am Donnerstag mit A-Post oder am Dienstag mit B-Post auf den Weg schicken.

Bis am Samstag um 12 Uhr können Couverts auch unfrankiert direkt der Stadt abgegeben werden. Dafür gibt es drei offizielle Briefkästen: beim Erlacherhof (Junkerngasse 47), beim Bienzgut (Bernstrasse 77) und beim Fundbüro (Theatergässchen 2).