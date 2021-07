Spritze in der Kaffeepause – Mit dem Truck zu einer höheren Impfquote Spontane Impfwillige konnten sich am Montag in einem Truck auf dem Bundesplatz ihre Dosis spritzen lassen. Gleichzeitig fordert die Politik mehr Privilegien für Geimpfte. Das kantonale Impfziel liegt dennoch in weiter Ferne. Sarah Buser

Er wurde rege genutzt, doch reicht das aus, um weitere Leute für die Impfung zu mobilisieren? Der Impftruck fuhr heute auf dem Bundesplatz vor. Foto: Beat Mathys

Es ist 10 Uhr morgens, und auf dem Bundesplatz steht der gelbe Covid-19-Impftruck. Bereits bei der Öffnung warten etwa fünfzehn Impfwillige vor dem Zelt, das vor dem Truck steht, um sich registrieren zu lassen.

Eine ältere Frau im Pensionsalter erscheint im Ausgang, sie wurde heute als eine der Ersten geimpft. «Unglaublich freundlich, diese Angestellten», sagt sie begeistert. Es sei sehr praktisch gewesen für sie, so zentral in der Stadt Bern zur Impfung zu gehen.

Für Internet-Muffel

Auch für einen Handwerker war der Impftruck eine praktische Lösung. Er steht in Arbeitskleidung in der Schlange und fand es bisher zu lästig, sich über das Internet für die Impfung anzumelden. Den Impf-Lastwagen hingegen findet er grossartig, denn so könne er kurz in der Kaffeepause die erste Dosis des Covid-Impfstoffs erhalten.