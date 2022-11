Winterferien in Leukerbad – Mit dem Teufel hat das sicher nichts zu tun Warme Quellen und kalter Schnee: In Leukerbad wartet ein entspanntes Winterprogramm. Die einstige Skandalgemeinde im Wallis schreibt Rekorde. Tilman Pauls

Ideal nach einem Wander- oder Skitag: Entspannung in einem der Thermalbäder in Leukerbad. Foto: Getty

Es gibt nicht viele Menschen, die sich in Leukerbad besser auskennen als Werner Tschopp. 1946 wurde er hier geboren. Er war mal kurz weg, unten im Tal, aber so richtig losgekommen ist er nie. Die Diplomarbeit hat Tschopp der Region gewidmet und jahrelang Touristen durch die Gemeinde geführt. Er kennt jede wichtige Jahreszahl, jedes noch so unscheinbare Ereignis, jedes Datum, jede grosse und nicht ganz so grosse Anekdote.