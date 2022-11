Servette - YB 0:0 – Mit dem Sorry des Stürmers beginnt der Stresstest Die Young Boys müssen beim Zweiten Servette nach einem Platzverweis lange in Unterzahl agieren. Für sie fühlt sich das 0:0 wie ein Sieg an. Dominic Wuillemin

Die Szene, die das Spiel prägt: Nach einer Tätlichkeit sieht YB-Stürmer Cedric Itten schon in der 18. Minute die Rote Karte. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Die Meldung geht Stunden vor dem Match raus. Servette bittet seine Fans inständig, die Tickets online zu kaufen und früh zum Stadion zu kommen. Das ist aussergewöhnlich. Das Stade de Genève ist auch in dieser Zeit, in der sich die Genfer in der obersten Tabellenregion etabliert haben, oft nicht einmal zu einem Drittel gefüllt. Aber dieser Sonntag bildet eine Ausnahme: 16’214 Zuschauer sind gekommen, um das Duell gegen Tabellenführer YB zu sehen. So viele wie nie seit dem Aufstieg 2019.

Ob sie den Besuch bereuen werden?

Es läuft die Schlussphase, und das Publikum wird allmählich ungeduldig. Seit der Anfangsphase kann das Heimteam in Überzahl spielen. Aber es zeigt sich zögerlich und uninspiriert und schafft es so nicht, die einmal mehr stabile YB-Defensive in Bedrängnis zu bringen. Vereinzelt sind schon Pfiffe zu hören, als Servettes Flügel Miroslav Stevanovic in der 80. Minute im Strafraum auftaucht und den Ball aus kurzer Distanz an die Latte knallt. Den Zuschauern bleibt der Torschrei im Hals stecken.

Das YB-Telegramm Infos einblenden Servette - YB 0:0

Stade de Genève. – 16’214 Zuschauer.

YB: von Ballmoos (64. Racioppi); Rüegg (91. Blum), Lustenberger (61. Amenda), Zesiger, Garcia; Niasse, Fassnacht (61. Monteiro), Rieder, Imeri (46. Sierro); Itten, Elia.

Bemerkungen: 18. Rote Karte Itten (Tätlichkeit). 46. Imeri verletzt ausgeschieden. 61. Lustenberger verletzt ausgeschieden. 64. von Ballmoos verletzt ausgeschieden. 80. Lattenschuss Stevanovic. – YB ohne Trainer Wicky (Covid), Ugrinic und Camara (verletzt), Chaiwa und Maceiras (nicht im Aufgebot).

Es ist die goldene Möglichkeit an diesem Nachmittag, der nichts für Anhänger der hohen Spielkunst ist. Es hilft nicht, befindet sich der Rasen in einem bedenklichen Zustand. Chancen sind Mangelware, stattdessen: Zweikämpfe, Laufduelle, Fehlpässe und verletzungsbedingte Unterbrechungen. Als der Stadionsprecher sechs Nachspielminuten verkündet, wird es in der Arena noch einmal laut. Aber auch diese Hoffnung bleibt unerfüllt: Am Spielstand ändert sich nichts mehr.

Das freut nur ein Team. Für die Young Boys fühlt sich das 0:0 wie ein Sieg an. Sie halten den ersten Verfolger auf Distanz, bleiben zum achten Mal in Folge ungeschlagen. Eine Woche vor der WM-Pause beträgt ihr Vorsprung an der Tabellenspitze so weiterhin sieben Punkte. «Wir sind zufrieden», sagt Rechtsverteidiger Kevin Rüegg, dem eine vorzügliche Darbietung gelingt. «Es war schwierig, aber wir spielten solidarisch.»

Ittens Entschuldigung

Die Szene, die dieses Spiel prägt, ereignet sich nach 18 Minuten. YB-Stürmer Cedric Itten trifft seinen Gegenspieler Nicolas Vouilloz mit der Hand im Gesicht. Die Rote Karte ist die Konsequenz. Sie ist berechtigt, auch wenn Itten keine Absicht unterstellt werden kann.

Itten, der es wohl ins Schweizer WM-Kader schafft, dürfte damit seinem Team sowohl im Cupachtelfinal in Lausanne am Mittwoch sowie am Sonntag daheim gegen Luzern fehlen. Er habe die Szene zwar nicht gesehen, sagt YB-Trainer Zoltan Kadar, der den an Covid erkrankten Raphael Wicky ersetzt, aber Itten habe sich schon beim Gang in die Kabine bei ihm entschuldigt. Kadar folgert daraus, dass der Entscheid korrekt sei.

Aufs Sorry des Stürmers folgt der Stresstest für die YB-Defensive. Und die Berner meistern diesen abgeklärt und abgezockt: Goalie David von Ballmoos nimmt – zum Ärger der Servette-Fans – sogleich das Zeitspiel auf, jeden Abstoss nutzt er dazu, einige Sekunden verstreichen zu lassen. «Es geht nicht darum, den Schönheitspreis zu gewinnen», sagt Captain Fabian Lustenberger im Pauseninterview.

Für Kastriot Imeri, im Sommer von Servette verpflichtet und vor der Partie von seinem früheren Club geehrt, ist die Partie da bereits beendet. Er bekam in der Schlussphase der ersten Halbzeit, in der er mit einem Distanzversuch die einzige YB-Chance hatte, einen Schlag aufs Fussgelenk. Nach einer Stunde müssen auch Lustenberger (Adduktorenbeschwerden) und Goalie von Ballmoos (Knieblessur) ausgewechselt werden. Alle drei erleiden zwar keine schwerwiegenden Verletzungen. Ob sie aber für die zwei verbleibenden Partien in diesem Jahr rechtzeitig fit werden, ist noch offen.

Zesiger plötzlich Captain

Vor diesem Hintergrund ist es durchaus erstaunlich, wie solid YB den Vorsprung über die Zeit bringt. Der erst 19-jährige Aurèle Amenda lässt sich nach seiner Einwechslung in der Innenverteidigung nicht aus der Ruhe bringen. Neben ihm trägt Cédric Zesiger nach all den Auswechslungen nicht nur die Captainbinde, er zeigt auch einmal mehr eine starke Leistung. Und ganz vorne erledigt Meschack Elia die undankbare Aufgabe als alleinige Sturmspitze bis zum Schluss fleissig. Eine einzige Chance bietet sich dem YB-Stürmer. Diese vereitelt Servette-Goalie Jérémy Frick im Nachfassen.

YB gewinnt zwar nicht den Schönheitspreis, aber einen Punkt. Er habe bei seinem Team viel Leidenschaft und viel Aufopferungsbereitschaft gesehen, sagt Kadar. Und fügt dann, um das 0:0 auszuzeichnen, an: «Wir haben immerhin gegen eine der besten Mannschaften der Schweiz gespielt.»

