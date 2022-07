Mountainbiker Mathias Flückiger – Mit dem Selbstvertrauen kehrt auch der Erfolg zurück Nach dem Doppelsieg in Leogang startet der 33-jährige Oberaargauer in Lenzerheide als Favorit. Beim Weltcup-Gesamtsieger von 2021 ist die Zuversicht jedenfalls zurück. Peter Berger

Mathias Flückiger gewann zuletzt in Leogang. Foto: Kifcat

Direkt aus dem Höhentrainingslager in St. Moritz reist Mathias Flückiger nach Lenzerheide. Dort hat er bisher noch nie triumphiert. «Das Schweizer Heimrennen würde ich gerne gewinnen. Ich bekunde in der Höhe zwar mehr Mühe als andere Fahrer, habe mich aber nun lange akklimatisiert», sagt der Oberaargauer aus Leimiswil und fügt sogleich an, «der Sieg ist möglich, wenn das Wettkampfglück mitspielt.»