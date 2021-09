Mundart-Kolumne – Mit dem Schweissbrenner das Überraschungsmenü aufbrechen Eine Forelle blau bestellen und dann ein gelbes U-Boot serviert bekommen? Unser Kolumnist gibt eine Anleitung zu einem kulinarischen Abenteuer. Alexander Sury

Das Unterseeboot Mésoscaphe von Piccard wurde im Rahmen der Expo 02 in Murten gezeigt. Foto: Thomas Wüthrich

Doch, doch, das cha vorcho, du hesch im Reschtorang e Foräue blau bschteut, u was serviert überchunnsch, isch es gäubs U-Boot, das gits. Ja, sicher, du chasch no mau gnäuer häreluege, öbs würklech es gäubs U-Boot isch, wo da uf dim Täuer liegt, u nid eifach e Banane. U gsesch die chline Fänschter, u gsesch das Perisköpli, wo zmittsdrin us däm längzognige gäube Körper useluegt, u hinge gsesch die Miniaturflosse u Miniaturturbine u weisch, ja, es isch wahr, vor dir ufem Täuer liegt es gäubs U-Boot.

U klar, die grossi Frag, isch es de würklech wahr, oder isch aues nume e Troum, du chasch dr die Frag schteue u chasch überlege, wie da Beatles icheschpiele mit ihrem «yellow submarine» oder die Doku, wott vo letscht hesch gseh, wo sie imene gäube U-Boot zum Wrack vor Titanic si abetoucht. U ja, es schtimmt, dr Mani Matter het es Lied gschribe, wo eine het e Bratwurscht bschteut u när es Klavier gliefered übercho. Aber erschtens het dä vom Matter gschiuderete Fau mit dim de irgendwo o wider nid eso viu ztüe, u zwöitens chasch du die Situation so lang düte u symbolisch näh, wie d wosch, am Schluss hockisch gliich vor däm Täuer mit däm gäube U-Boot drin. Ja, u mit däm muesch jetz irgendwie chönne umgah, hic Rhodus, hic salta, wett weisch, was i meine.

E chlini Verwächslig

Ja, du hesch di uf die Foräue blau wahnsinnig gfröit, u dini Luscht, es gäubs U-Boot z ässe, tendiert ziemlech exakt gäge null. U da isch dr erscht Impuls viellech scho dä, dr Chäuner härezwinke u z frage, öbs no göng. Scho klar, du chasch das gäube U-Boot, wo da vor dir im Täuer ligt, vou persönlech näh u dir verarscht vorcho u o no grad dr Chuchichef verlange u dr Chef vom ganze Lokau u die beide zämmeschiisse nüt Schöners. Aber bitte, ganz ruehig jetzt, bitte, hani gseit, ruehig u zersch mau düreschnuufe. Wieso regsch di eigentlech so uf? Lueg doch mau, wie die Chäuner aui im Schtress si. Da isch ganz eifach e Verwächslig passiert u sicher ke Verarschig oder süsch irgendöppis, wo gäg dini Person grichtet isch.

E mou, sicher, das U-Boot chönnt o viu grösser sii, sodass es im Täuer gar nid Platz het u mes unmöglech elleini cha ässe, oder es hätt tonneschwär dür d Dili uf di Chopf chönne abegheie. Ja, de würdsch jetz unger dene Masse vo Schtau liege u o nümm a ds Reklamiere dänke. Aber so isch es ja äbe nid. Das gäube U-Boot liegt ganz brav i sim Täuer, u da chasch du di doch o chli zämenäh u zersch mau relaxe. Eifach echli obenabecho, u när merksch, i däm Reschtorang cha me äbe o U-Boot ässe. Ja, genau, das isch ke Verarschig, das isch e Teu vom Agebot hie. U lueg da, das Ding da näb dr Gable, das isch e chline Schweissbrönner, u dert näbem Mässer hets e Iseraschple, u da muesch jetz haut echli umeprobiere, wie me das vernünftig iisetzt u öppe no so, dass dr Knigge o Fröid dran het.

«U vorhär no guet chätsche, das cha o nid schade, die Dienschtuniforme si ja mängisch no so chli zäih.»

E jetz tue doch nid so, das cha doch o luschtvou sii, we me sech uf so nes unverhoffts kulinarische Abentür cha ila. E mou, irgendwie geit das de scho mit däm Schweissbrönner u däm Uftrenne vo däm Metau. U we das U-Boot einisch offe isch u sini Bsatzig usepurzlet u panisch vor dine Ouge desumehüpft wie nes gschpeedets Rudu Höigümper, de wirds doch erscht rächt luschtig. E ja, eifach mit em Zahnschtocher druflos u ufschpiesse die War u abe dermit. U vorher no guet chätsche, das cha o nid schade, die Dienschtuniforme si ja mängisch no so chli zäih. U äbe, du muesch ja o nid ganz ufässe u chasch e Räschte la schtah, u när beschteusch no e Schnaps zum Verdoue u när d Rächnig u fertig, kes Wort witer, use us däm Lade u de eifach znächschte Mau Foräue blau. Isch doch ke Sach, oder.







