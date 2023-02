Schimmel in der Sporthalle – Mit dem Putzen ist es nicht gemacht Wegen Schimmelpilz ist eine Langenthaler Turnhalle vorübergehend zu. Nun soll die Halle früher renoviert werden als ohnehin geplant. Kathrin Holzer Raphael Moser (Fotos)

Sportliche Aktivitäten finden vorerst nur noch draussen statt in der Langenthaler Elzmatte. Die undichte Turnhalle ist vom Schimmel befallen. Fotos: Raphael Moser

Die schwarzen Flecken an der Decke und den Wänden der Turnhalle des Schulzentrums Elzmatte verhiessen nichts Gutes. Messungen bestätigten: In der ganzen Halle liegen beachtliche Mengen von Schimmelsporen und Bakterien in der Luft. Unverzüglich liess der Langenthaler Gemeinderat die Schulsporthalle deshalb sperren.