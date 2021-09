Raub im Berner Galgenfeld – Mit dem Messer bedroht Drei Unbekannte stehlen einem Mann samstagnachts Schmuck.

Drei Männer haben in der Nacht auf Samstag in Bern einen Mann beraubt. Die Kantonspolizei sucht Zeugen. (Archivbild) KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Drei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag am Zikadenweg in Bern einen Mann beraubt. Sie schlugen den Mann und entwendeten dessen Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat ereignete sich kurz nach 2.35 Uhr, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Ersten Aussagen zufolge sei der Geschädigte am Zikadenweg, unweit des Pulverwegs, durch drei dunkelhäutige Männer angesprochen und zur Herausgabe von Schmuck aufgefordert worden, schreibt die Polizei. Er soll dabei mit einem Messer bedroht worden sein.

Als er sich zur Wehr gesetzt habe, sei er mit einer Hiebwaffe und Fäusten geschlagen worden. Die Täter flüchteten anschliessend mit dem Schmuck zu Fuss. Die Täter sollen zirka 20 Jahre alt sein.

SDA