Wasserkraftwerk Mühleberg – Mit dem Lift und einem Sprung landet der Hecht im Wohlensee Die Staumauer Mühleberg können die Fische über einen Lift überwinden. Nun wollen die Behörden wissen, wie wirkungsvoll die Massnahme ist. Hans Ulrich Schaad Raphael Moser (Fotos)

Der grosse Hecht wird vom Zwischenbecken in die Zählwanne gespült.

Die Warnung von Markus Bissig ist deutlich: «Vorsicht, er kann springen!» Mit «er» meint Bissig einen grossen Hecht, der sich in der Wanne beim Wasserkraftwerk Mühleberg aufhält. Die Beobachtenden können sich kaum vorbereiten. Sekunden später spritzt es von einem heftigen Schlag der Schwanzflosse, und der Raubfisch schiesst in die Höhe. Der Hecht verfehlt die Kamera des Fotografen nur knapp und platscht zurück in die Wanne. So machen der Spruch «Was für ein toller Hecht» oder der Begriff «Hechtsprung» plötzlich Sinn.