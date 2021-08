YB vor dem Spiel in Cluj – Mit dem Geist des Europameisters? Seit gestern ist klar, auf wen YB bei einem Erfolg gegen Cluj im Playoff treffen würde. Trainer David Wagner bleibt derweil fokussiert – und erzählt von Begegnungen im Hotel. Moritz Marthaler aus Cluj

22 Spieler hat David Wagner bisher eingesetzt. Der YB-Trainer sagt: «Wenn wir damit erfolgreich sind, spricht alles dafür, alle unsere Kräfte zu nutzen.» Foto: Anthony Anex (Keystone)

Pressekonferenzen sind seit je nicht der Anlass, an dem die grossen Geheimnisse gelüftet werden. Und so bleibt YB-Trainer David Wagner ganz in der Tradition der Veranstaltung, als er vor dem Spiel am Dienstag beim rumänischen Meister Cluj sagt: «Es gibt keine Geheimnisse.»

Wagner ist noch immer neu in Bern, sein Team lernt er noch immer kennen. 22 Spieler hat er in den ersten vier Auftritten eingesetzt. «Wenn wir damit erfolgreich sind, spricht alles dafür, alle unsere Kräfte zu nutzen.» Weil er im dichten Spielplan noch nicht zum Umzug gekommen ist, wohnt er vorerst im Hotel – just im gleichen, in dem auch der Scout des rumänischen Meisters während der Beobachtung des Gegners in Bern logierte. Die beiden liefen sich dort über den Weg. Ganz so offen, wie Wagner behauptet, sind die YB-Karten vor dem Duell aber nicht.