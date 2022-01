Serbien und Novak Djokovic – Mit dem falschen Märtyrer gegen den Rest der Welt Der Streit um die Einreise des Tennisstars nach Australien wird von vielen Serben als Weltverschwörung gegen ihr Land gesehen. Das hat mit dem traditionsreichen Opfermythos, aber auch mit Grössenwahn zu tun. Enver Robelli

Zwischen Schwurblern und Nationalisten: Tennisspieler Novak Djokovic. Foto: Imago

Wer in diesen Tagen die serbische Krawallpresse liest, der wähnt sich kurz vor einem Weltkrieg. Die Rollen sind klar verteilt: Serbien gegen den Rest der Welt oder, besser gesagt, das kleine, tapfere Balkanvolk gegen die überall lauernden Feinde. Anlass für den fast kollektiven Wutausbruch bietet der Grenzfall Novak Djokovic. Der Tennisstar darf nicht in Australien einreisen, weil er offensichtlich nicht gegen Covid-19 geimpft ist.

Staatschef Aleksandar Vucic spricht von Hexenjagd und Verfolgung. Ganz Serbien, so der frühere Chefpropagandist des Gewaltherrschers Slobodan Milosevic und Sympathisant der Kriegsverbrecher, stehe hinter Djokovic. In einem Belgrader Hetzblatt wird der australische Ministerpräsident als Henker beleidigt, andere Zeitungen vergleichen das Hotelzimmer, in dem der Sportler festgehalten wird, mit einem mittelalterlichen Kerker.