Easyjet ist jetzt auch ein Reisebüro – Mit dem Billigflieger ins Luxushotel Die Airline lockt Ferienhungrige ab diesem Sommer neu auch mit Pauschalreisen in die Ferne. Ab Basel, Zürich und Genf sind 4000 Hotels erreichbar – eine Kampfansage an Ebookers und Co. Alexander Müller Oliver Sterchi

Easyjet will mit Ferienreisenden mehr Geld verdienen – und steigt ins Geschäft mit den Pauschalreisen ein. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Nur fliegen war gestern. Easyjet will das brachliegende Potenzial seiner Kundschaft besser nutzen und sich ein grösseres Stück des Kuchens in der Reisebranche abschneiden. Ab diesem Sommer bietet ein Tochterunternehmen des Konzerns deshalb in der Schweiz Pauschalreisen an – eine Premiere in Kontinentaleuropa.