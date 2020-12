Corona-Massnahmen – Mit Bussen gegen «Maskensünder» Ab dem 19. Dezember kann die Polizei Verstösse gegen das Covid-Gesetz mit Bussen ahnden. Sie will dies mit Augenmass tun. Bisher brauchte es Anzeigen. Simon Wälti

Um «Corona-Sünder» zu bestrafen, braucht es derzeit noch eine Anzeige und viel Schreibarbeit der Polizei. Mit einer Busse fahren sowohl der Staat wie auch die Fehlbaren günstiger. Foto: Raphael Moser

Wer keine Maske trägt oder andere Corona-Bestimmungen nicht einhält, soll gebüsst werden. Derzeit kann die Polizei nicht einfach Bussenzettel verteilen, sie muss Personalien aufnehmen, das Fehlverhalten feststellen und mit einer Anzeige einen Papierkrieg auslösen. Das Verfahren geht an die Staatsanwaltschaft, die dann einen Strafbefehl ausstellt. Das ist kompliziert und langwierig – und auch aufwendig und teuer, nicht nur für den Staat, sondern auch für den «Corona-Sünder». Zur Busse gesellen sich dann auch Gebühren, was zusammen schnell mehrere Hundert Franken ausmacht. Kann die Polizei direkt büssen, so kommt man in der Regel mit 100 Franken davon. Maximal wären 300 Franken möglich.