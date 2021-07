Sprachlupe zur Identitätspolitik – Mit Buchstaben Schwarz oder weiss malen Mit unterschiedlichen Schreibweisen politische Haltungen mitzuliefern, schafft neue Probleme. Meinung Daniel Goldstein

Die Mezzosopranistin Katia Ledoux erlebt Diskriminierungen in der Opernwelt. Foto: Dominique Meienberg

«Als Schwarze Sängerin sehe ich schon noch einiges, das nicht gut ist», sagte die Mezzosopranistin Katia Ledoux über – trotz Besserung – verbleibende Diskriminierungen in der Opernwelt. Und die Tamedia-Journalistin präzisierte: «Das ‹Schwarz› formuliert sie mit grossem S, als Ausdruck einer politischen Haltung, mit der sie sich auch für die Black Opera Alliance engagiert.» Diese Allianz wolle «Gleichberechtigung von People of Color in allen Bereichen des Opernbetriebs». Nach einer Zusammenstellung im Magazin von Amnesty International sind sowohl das grossgeschriebene «Schwarz» als auch «People of Color (PoC)» Selbstbeschreibungen von «Menschen, die von Rassismus betroffen sind».