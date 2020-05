Pharmafirma in Bern – Mit Blut gegen das Coronavirus Der Pharmakonzern CSL Behring will erste Chargen eines Wirkstoffs gegen Covid-19 in Bern herstellen – dafür benötigt er Blut von genesenen Corona-Patienten. Carlo Senn

Damit das Medikament hergestellt werden kann, braucht CSL-Behring Blutplasma-Spenden. Meier Sibylle / Franziska Rothenbühler

Das Blut von Menschen, die eine Corona-Erkrankung überlebt haben, könnte bald sehr wertvoll sein: In der Fabrik der CSL Behring in Bern soll bald die erste Charge eines Medikaments hergestellt werden, das Corona-Kranke heilen soll – mithilfe von Blutplasma. «Wenn alles nach Plan verläuft, wird noch im Mai eine erste Test-Charge in Bern hergestellt», teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Im Zentrum der Behandlung sollen insbesondere die Hochrisikogruppen für eine Corona-Erkrankung sein. Also ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen.