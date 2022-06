Gummischrot und Taser eingesetzt – Mit Beil bewaffneter Mann bedroht in Bern Polizei Ein Mann schlug im Berner Monbijou-Quartier mit einem Beil Autoscheiben ein und ging dann auf Einsatzkräfte los. Zwei Personen wurden festgenommen.

Am Dienstagnachmittag wurden im Monbijouquartier in der Stadt Bern zwei Personen festgenommen. Die Kantonspolizei Bern setzte dabei Gummischrot und einen elektrischen Taser ein, um einen mit einem Beil bewaffneten Mann zu überwältigen. Das teilt die Kantonspolizei am Dienstagabend mit.

Zuvor wurden die Einsatzkräfte kurz vor 16 Uhr in die Sulgeneckstrasse gerufen, weil ein Mann dort mit einem Beil mehrere Autoscheiben einschlug. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte bedrohte der Mann im Bereich der Kappellenstrasse/Monbijoustrasse diese mit einem Beil und einem Messer.

Ein Polizist forderte ihn mit gezogener Waffe dazu auf, das Beil und das Messer fallen zu lassen. Als der Mann dieser Aufforderung nicht nachkam, feuerten die Einsatzkräfte ein Gummigeschoss auf ihn ab. Unter Einsatz des Destabilisierungsgerätes – auch «Taser» genannt – konnte er schliesslich festgenommen werden.

Der angehaltene 51-Jährige wurde auf eine Polizeiwache gebracht und ärztlich untersucht. Eine 46-jährige Frau, die den Polizeieinsatz störte, wurde für weitere Abklärungen ebenfalls auf eine Wache mitgenommen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen.

pd/nfe

