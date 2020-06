Zögerlicher Sommerstart – Mit Bedenken in die bernische Badi-Saison Die Badis sind wieder geöffnet – in Muri und Köniz mit beschränkter Besucherzahl, in Bern und Thun ohne.

Eine Schliessung behalten sich aber alle vor. Carole Güggi

Bisher ist der Andrang im Marzilibad noch nicht gross. Das kann sich an warmen Tagen aber ändern. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Temperaturen steigen, die Abkühlung in der Badi bietet sich an – doch ganz so unbeschwert können Bernerinnen und Berner den Sommer noch nicht geniessen. Behörden mahnen zur Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln – geht das auch beim Baden?