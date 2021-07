Letzte Hoffnung für Le-Beizli-Lehrling – Mit aussergewöhnlicher Methode gegen die Ausschaffung Im Januar drohten Omar Habibi der Abbruch seiner Kochlehre in Köniz und die Ausschaffung nach Afghanistan. Nun gibt ihm eine Klage bei der UNO einen neuen Hoffnungsschimmer. Alexandra Elia

Der Kochlehrling geht ungewöhnliche Wege im Kampf um eine Aufenthaltsbewilligung. Foto: Franziska Rothenbühler (Archiv)

Plötzlich gibt es für Omar Habibi* wieder einen Lichtblick. Eigentlich hätte der Le-Beizli-Kochlehrling die Schweiz im Januar verlassen müssen. Weil sein Asylgesuch abgelehnt wurde, verlangen die Behörden seine Ausschaffung nach Afghanistan sowie den Abbruch seiner Ausbildung. Sowohl für den motivierten Lehrling wie auch seinen Lehrbetrieb, die KG Gastrokultur, war dies ein schwerer Schlag.

Die Lage schien aussichtslos. In der Schweiz hat Habibi alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Um doch noch in der Schweiz bleiben zu können, hat er sich nun an die UNO gewandt: Gemeinsam mit Unterstützerinnen aus seinem Umfeld hat er gegen den negativen Asylentscheid beim Genfer UN Committee Against Torture (CAT) eine Klage eingereicht.