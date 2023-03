Guten Abend …

… und herzlich willkommen! Wir haben heute die zweite Schweizer Partie der EM-Qualifikation für Sie im Angebot. In Genf findet dieses Spiel statt, der Gegner heisst Israel. Sagen wir es einmal so: Eine machbare Aufgabe, zumal die Schweizer ja souverän gestartet sind mit ihrem 5:0 gegen Belarus. Aber im Fussball gab es schon so manche machbare Aufgabe – die dann nicht gemacht wurde. Wir sind gespannt.