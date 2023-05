Berns grösster Laufevent – Mit 93 Jahren den Aargauerstalden hinauf 66’000 Liter Wasser, ein Bananenmoratorium und bescheidene Cervelat-Prominenz: Das sind die wichtigsten Fakten zum Grand Prix von Bern am Samstag. Damaris Hohler

25’000 Läuferinnen und Läufer rennen am kommenden Samstag durch Berns Altstadt. Foto: Susanne Keller

Ist der GP der Schweizer Volkslauf Nummer 1?

Der Grand Prix Bern ist mit über 25’000 Teilnehmenden und gut 100’000 Zuschauenden der grösste Laufevent der Deutschschweiz. Gesamtschweizerisch stiehlt ihm die Escalade Genf jedoch die Show: Das Rennen in der Genfer Altstadt zog im Dezember 2022 über 39’000 Teilnehmende an. GP-Sprecher Jürg Thalmann betont aber, dass an der Escalade am «Course de la Marmite» auch viele Verkleidete teilnehmen; dort sei der sportliche Aspekt somit zweitrangig. Auf den Grand Prix folgt gemessen an der Teilnehmerzahl der Lauf 20KM de Lausanne, bei dem dieses Jahr gut 22’500 Läuferinnen und Läufer antraten.



Der Grand Prix hat zwar weniger Teilnehmende als die Escalade Genf, dafür sind alle in Laufkleidung unterwegs, wie es sich gehört. Foto: Christian Pfander

Wie viele Liter Wasser werden getrunken?

Ganze 66’000 Liter verteilt auf 231’000 Pappbecher trinken die Läuferinnen und Läufer: 46’000 Liter auf der Strecke und 20’000 Liter nach dem Zieleinlauf. Bananen werden am Ziel allerdings nicht mehr verteilt. Bis 2019 wurden jeweils über 30’000 Stück gegessen, das entspricht sechs Tonnen Bananen. Dies hat logistische Gründe, wie Mediensprecher Thalmann sagt: Waren die einen noch grün, waren die anderen schon halb verfault.

Bananenberge am Ziel sind für die Läuferinnen und Läufer des Grand Prix Geschichte. Foto: Valérie Chételat

Welche Promis sind auf den zehn Meilen anzutreffen?

In den Elite-Startblöcken treten zwar zweifellos bekannte Laufgrössen an – ein wirklicher Promi ist jedoch nicht dabei. Von den Parteien scheint lediglich die SP den Grand Prix als Wahlmotor anzusehen. So ist dieses Jahr Genosse Michael Aebersold als einziges Mitglied des Berner Gemeinderats am Start. Der Finanzdirektor wird am Samstag nach längerer Pause erstmals die kürzere Route durch die Altstadt rennen (4,7 km) – allerdings ohne Ambitionen auf eine Spitzenzeit, wie er sagt. Auf der Familienstrecke ist für 1,6 Kilometer Aebersolds Parteikollegin und Berner Nationalrätin Flavia Wasserfallen anzutreffen. Und Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (SP) darf um 16 Uhr den Startschuss abfeuern. Ihre Laufenergie spart sie sich jedoch für den Frauenlauf auf.

Da war er noch im Laufschritt unterwegs: Stadtpräsident Alec von Graffenried am Grand Prix 2017. Dieses Jahr muss er aufgrund einer Fussverletzung passen. Foto: Urs Baumann

Wer ist der motivierteste Teilnehmer?

Seit 41 Grand-Prix-Ausgaben stets dabei: Der Berner Alt-Nationalrat Peter Vollmer (wiederum SP!). Der 77-Jährige gehört damit zu den 23 Golden Runners, welche die Originalstrecke bei jeder Austragung absolviert haben und auch dieses Jahr wieder antreten. Am ersten Lauf im Jahr 1982 war Vollmer noch Juso-Stadtrat in Bern. GP-Initiator Heinz Schild, damals Radiojournalist, fragte Vollmer nach einer Stadtratssitzung, ob er als Lokalprominenz nicht am ersten Grand Prix teilnehmen wolle. Seitdem hat Vollmer keinen Lauf verpasst. Der ehemalige Direktor des Verbands öffentlicher Verkehr ist auch schon extra aus dem Ausland an den GP gereist, unter anderem aus Japan, wo er als Vizepräsident von Schweiz Tourismus auf Dienstreise war.

Seit über 40 Jahren laufbegeistert: Alt-Nationalrat Peter Vollmer, hier am «Marchethon CF». Foto: Daniel Fuchs

Wie viel Flüssigkeit verliert man auf den 16 Kilometern?

Wer den Grand Prix in 1,5 Stunden schafft, verliert durchschnittlich 1,5 Liter Flüssigkeit. Trainierte Läuferinnen und Läufer schwitzen dabei tendenziell früher und effizienter als untrainierte. Wer abnehmen will, könne auf der Strecke ein bis zwei Kilogramm Gewicht verlieren. Da dies aber primär den Flüssigkeitsverlust betreffe, sei dieses Gewicht schnell wieder auf der Waage sichtbar, sagt Gesundheitswissenschaftlerin Claudia Kubica von der Universität Bern. Ein anhaltender Effekt sei erst bei vier Stunden Training pro Woche zu erwarten.



Woher kommen die Läuferinnen und Läufer?

Der Grand Prix ist nicht nur ein Lauf in Bern, sondern auch grösstenteils für die Bernerinnen und Berner: Knapp 17’700 der 25’000 Teilnehmenden wohnen im Kanton Bern, 5400 davon in der Stadt Bern. Am zweitstärksten sind die Stadtzürcher vertreten mit gut 450 Läuferinnen. Es folgen die Teilnehmenden aus Berns Nachbargemeinden wie Ostermundigen und Ittigen sowie Thun. Internationale Läufer sind kaum anzutreffen; sie machen weniger als 2 Prozent der Teilnehmenden aus.

So alt sind die jüngsten und die ältesten Teilnehmenden

Der älteste Teilnehmer Josef Degelo ist stolze 93 Jahre alt und hat sich für den Altstadt Grand Prix angemeldet. Der Burgdorfer ist damit 86 Jahre älter als der jüngste Läufer mit 7 Jahren. Auf der 16-Kilometer-Strecke ist der älteste Läufer Danilo Meyrat aus Muriaux JU 87-jährig – 79 Jahre älter als die beiden jüngsten Teilnehmenden mit 8 Jahren. Insgesamt nehmen 20 Personen über 80 Jahre am Grand Prix teil. Mit der letztjährig eingeführten Familienkategorie können sogar Dreijährige gemeinsam mit ihren Eltern den Bären Grand Prix meistern.



Die letztjährige Siegerin des Grand Prix, Nicola Spirig, erreicht das Ziel. Foto: Christian Pfander

Wie hat sich der Frauenanteil entwickelt?

Der Grand Prix war zu Beginn fast ausschliesslich ein Männerlauf: Lediglich 4,5 Prozent der Teilnehmenden waren Frauen in der ersten Ausgabe von 1982. Dieser Anteil hat sich seitdem kontinuierlich erhöht. Dieses Jahr nehmen auf der 10-Meilen-Strecke 31 Prozent Frauen teil. Anders sieht es beim Altstadt Grand Prix aus: Dort laufen seit Jahren mehr Frauen als Männer mit. Dieses Jahr beträgt der Frauenanteil 52 Prozent. 28 der diesjährigen Teilnehmenden ordnen sich keinem Geschlecht zu.

Schafft man es vor dem Besenwagen ins Ziel?

Maximal zwei Stunden haben die Läuferinnen und Läufer Zeit für die 10 Meilen. Der obligate Besenwagen fährt nach dem letzten Startblock los und sorgt dafür, dass niemand diese Marke überzieht. Einsteigen in das Wägeli müssen jedoch auch die Schlusslichter nicht: Sieht der Besenwagenfahrer, dass eine Teilnehmende die Strecke zeitlich nicht schafft, muss die Startnummer abgegeben werden und der Läufer oder die Läuferin verlässt die Strecke.

Der letztjährige Sieger Matthias Kyburz im Zieleinlauf. Foto: Christian Pfander

Wie viele starten wann und wo?

Über 25’000 Läuferinnen und Läufer haben sich für den GP angemeldet. Das sind fast 5000 mehr als im Vorjahr. Die Zahlen entsprechen aber noch nicht dem Niveau vor der Corona-Pandemie: Im Jahr 2021 nahmen rund 32’400 Personen teil. Trotz einigen Laufgrössen ist der Grand Prix in erster Linie ein Volkslauf. Neben der klassischen Route von 16,078 Kilometern gibt es mit dem Altstadt GP (4,7 km) und dem Bären GP (1,6 km) auch zwei kürzere Strecken. Letztere richtet sich dabei an Kinder, Familien und Personen mit Beeinträchtigungen. Der Bären Grand Prix beginnt am Mittag, gefolgt vom Altstadt GP um 14 Uhr. Um 16 Uhr startet dann der Original Grand Prix, wobei die schnellsten Läuferinnen- und Läuferblöcke beginnen. Die letzten Teilnehmenden verlassen den Start beim Bernexpo-Gelände um 17 Uhr.

Damaris Hohler ist freie Journalistin und schreibt über aktuelle Themen in der Stadt und Region Bern. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.