Talentspäher Thomas Roost – Mit 61 macht er seine Passion zum Beruf – nicht ganz freiwillig Thomas Roost verlor seinen Job als Personalchef eines Touristikunternehmens, nun bietet der NHL-Scout seine Dienste im Schweizer Eishockey an. Die Geschichte eines Wagnisses. Simon Graf

Zurücklehnen kann er sich nicht: Thomas Roost setzt nun ganz aufs Eishockey. Foto: Urs Jaudas

«Es war schon hart für mich», gibt Thomas Rost unumwunden zu. 25 Jahre war er als Personalchef bei Hapimag tätig gewesen, einem europäischen Anbieter von Ferienwohnrechten mit Firmensitz in Zug. Dann wurde er da im vergangenen Jahr «verabschiedet», wie er sagt. «Eine ungewohnte Situation für mich, der das Leben lang bequem Angestellter war und immer wusste, wie viel Geld Ende Monat auf dem Konto ist. Und in meinem fortgeschrittenen Alter habe ich es auf dem Arbeitsmarkt nicht so einfach. Deshalb setze ich nun ganz auf die Karte Eishockey.»