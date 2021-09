Von Kopf bis Fuss: Fakten zum Alterungsprozess – Mit 34, 60 und 78 altern wir besonders schnell Neueste Studienergebnisse zeigen, dass in manchen Lebensjahren die Zeit buchstäblich an uns vorbei rast. Silvia Aeschbach

Unser Schicksal: Wir altern ab unserem ersten Atemzug – stetig und unaufhaltsam. Foto: Getty Images Unaufhaltsam? Nein! Mit Sport, Ernährung und guten Genen können wir zumindest Widerstand leisten. Foto: Getty Images Also, machen wir das Beste daraus. Denn Altern müssen wir sowieso. Getty Images/iStockphoto 1 / 5

Mit dem Tag unserer Geburt beginnen wir zu altern. Kurz zusammengefasst, verliert unser Körper über Jahrzehnte hinweg zunehmend seine Leistungsfähigkeit. Bereits ab dem 20. Lebensjahr bildet er weniger Lungenbläschen, was dazu führt, dass weniger Sauerstoff ins Blut gelangt. In der Folge sinkt unsere Ausdauer zunehmend, vor allem wenn wir keinen Sport treiben. Da weniger Hyaluronsäure, Elastin und Kollagene gebildet werden, verliert die Haut an Spannkraft. Bei Frauen sinkt die Fruchtbarkeit ab 25 Jahren, Männern geht es wenig später ähnlich, sobald ihr Testosteronspiegel zurückgeht. Und weil unser Körper mit den Jahren weniger Wasser speichern kann, sind auch unsere Bandscheiben weniger elastisch, und wir beginnen im Alter zu schrumpfen.