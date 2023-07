Kolumbiens Supertalent – Mit 15 besiegte sie den Krebs – jetzt tanzt sie an der WM Die junge Linda Caicedo ist bereits die beste Fussballerin ihres Landes. Dabei schien die grosse Karriere der 18-Jährigen schon früh zu enden. Marcel Rohner

Erster WM-Einsatz, erstes Tor: Linda Caicedo jubelt nach ihrem Treffer gegen Südkorea. Foto: Dan Himbrechts (EPA)

Nun gut, damit das Debüt wirklich so perfekt daherkommen konnte, bedurfte es einiger Hilfe. Und die leistete Yoon Young-Geul, 35 und Nationalgoalie Südkoreas. Als ein hoher Ball geflogen kam, unterlief ihr der Lapsus, sie erwischte ihn mit den Händen zwar noch irgendwie, stand aber dermassen ungünstig dabei, dass er hinter ihr ins Tor plumpste.

Das interessierte die Frauen in Gelb herzlich wenig. Tor ist Tor, und ein Tor ist ein Grund zum Feiern. Also stürmten die Kolumbianerinnen zu ihrer Torschützin und jubelten und tanzten. Linda Caicedo hiess die Gefeierte, 18 Jahre jung erst, aber schon mit bewegter Geschichte.

Caicedo ist die Hoffnungsträgerin des kolumbianischen Frauenfussballs, nichts weniger. Sie ist dabei aber nicht bloss das Versprechen für die Zukunft, sie ist die Gegenwart. In einem Team voller Spielerinnen, die in der heimischen Liga spielen, ist sie jene, die den Sprung nach Europa geschafft hat, und das gleich zu einer recht guten Adresse: Sie spielt seit Februar für Real Madrid.

Das sorgt für grosse Erwartungen im Land, das bisher zweimal an einer WM der Frauen dabei war. Beim ersten Mal, 2011, war Caicedo sechs, beim zweiten Mal, 2015, immerhin schon zehn. Zuverlässig begleiten kolumbianische Medien nun ihre Karriere in Europa, berichten von ihren grossen Spielen und schönen Toren.

Das mit den Erwartungen meisterte Caicedo bisher ziemlich locker und scheinbar unbekümmert: In Madrid hat sie sich schnell eingefunden, in zehn von elf möglichen Spielen der Rückrunde kam sie zum Einsatz. Sie schoss zwei Tore und bereitete vier vor, zum Schluss hatte sie einen Lauf mit drei Assists in drei Spielen.

«Ich war davon überzeugt, nie mehr spielen zu können»

In dieses junge Leben passen also schon ganz viele Ehrungen und Auszeichnungen, Prophezeiungen und Lobpreisungen. Aber es gab eben auch schon grosse Hürden zu übersteigen. Denn Caicedo stand schon einmal vor dem Ende ihrer Karriere, da hatte diese noch gar nicht richtig begonnen. Sie sagt: «Ich war davon überzeugt, nie mehr Fussball spielen zu können.»

Sie war 15 und bereits Nationalspielerin, noch so eine bemerkenswerte Episode ihres Lebens. Dann aber kam diese Diagnose: Eierstockkrebs. Der Aufstieg des Mädchens, das ihren Eltern mit fünf klar machte, dass sie nun keine Puppen mehr zu Weihnachten wolle, sondern einen Fussball, war erst einmal gebremst.

In einem Interview, das auf den Kanälen der Fifa veröffentlicht wurde, sagt Caicedo: «Mental war das eine schwierige Phase in meinem Leben, ich bin aber für immer dankbar, dass es passierte, als ich noch jung war, so hatte ich die Kraft, mich davon zu erholen.» Der Support ihrer Familie sei wichtig gewesen, an der Krankheit sei sie schliesslich gewachsen.

Caicedo besiegte den Krebs und kehrte auf die Bühne zurück, als Hoffnungsträgerin von Fussball-Kolumbien. Sie sagt: «Meine Mitspielerinnen und ich haben eine enorme Entwicklung hinter uns. Wir haben Stadien gefüllt, in denen wir von Erwachsenen, aber auch von Kindern und Jugendlichen unterstützt wurden.» Die WM sei ein Traum, der in Erfüllung gehe.

Das Turnier in Australien und Neuseeland ist eine neue Bühne für dieses Team, nur wenige waren 2015 schon dabei, als es Kolumbien in die Achtelfinals schaffte, dort aber an den USA scheiterte. Nun soll es weiter gehen, schliesslich stand das Team letztes Jahr im Final der Copa América im eigenen Land. Trotz 0:1-Niederlage gegen Brasilien hiess die Frau des Spiels: Linda Caicedo.

Kurz vor dem grossen Erfolgserlebnis: Linda Caicedo bei ihrem Schuss zum 2:0 gegen Südkorea. Foto: Cameron Spencer (Getty Images)

In kolumbianischen Medien heisst es, Caicedo sei scheu und zurückhaltend, ihre grossen Augen tragen eine gewisse Melancholie in sich. Doch auf dem Platz ändert sich all das. Da sind die verrückten Antritte, die Art, wie sie den Ball eng an ihrem Fuss führt, sie ist eine der Spielerinnen, die ihre Gegnerinnen mit einem Trick einfach so stehen lassen können.

Im ersten WM-Gruppenspiel gegen Südkorea gelang ihr genau das. Sie holte den Ball im Mittelfeld, lief und lief, keine kam ihr nach, und schliesslich schoss sie einfach. Ja, sie hatte die Hilfe der koreanischen Torhüterin. Aber das brauchte sie nicht zu kümmern. Noch einmal fiel alle Scheu und Zurückhaltung ab, als sie mit ihren Kolleginnen tanzte.

Caicedo hat es geschafft, sie ist zurück auf dem Weg nach ganz oben.

