Buch von Mister Corona – Daniel Koch bot mehrmals seinen Rücktritt an Ein Buch über den früheren Leiter übertragbare Krankheiten im BAG birgt Zündstoff. Er schreibt über Krach hinter den Kulissen und kritisiert die Swiss-Covid-App. Benjamin Gafner

Daniel Koch bereitet sich auf seine letzte Medienkonferenz als Delegierter des BAG für Covid-19 vor – Ende Mai ging er in Pension. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

«Daniel Koch – Stärke in der Krise». So lautet der Titel des Buches über «Mister Corona», das ab nächstem Mittwoch im Buchhandel ist. Erschienen ist es im Werd-Verlag in Thun. Am spannendsten im 260-seitigen Werk von Autor und Arzt Ruedi Grüring ist jener Teil, der die Corona-Krise in der Schweiz betrifft. Diesen Teil hat Koch selbst verfasst. Diese Zeitung hatte Einblick ins Manuskript und präsentiert hier exklusiv die pikantesten Stellen aus dem Koch-Buch.