Probanden über Alzheimer-Mittel – «Mir bleibt nichts anderes übrig, als auf Aduhelm zu setzen» Zu teuer, wirkungslos: Das Medikament, das die Universität Zürich mitentwickelt hat, ist umstritten. Jetzt sprechen erstmals die Teilnehmer der Zulassungsstudie. Rita Flubacher

Die Schäden im Hirn werden sichtbar gemacht. Experten bezweifeln stark, dass das neue Medikament von Biogen etwas dagegen bewirkt. Foto: Getty Images

Seit wenigen Tagen ist in den USA das umstrittene Alzheimer-Medikament Aduhelm des Biotechunternehmens Biogen im Handel. Es ist nach fast zwanzig Jahren das erste Präparat gegen Alzheimer, das von den Behörden grünes Licht erhalten hat. Der Wirkstoff Aducanumab, an dessen Entwicklung die Universität Zürich beteiligt war, ist an 3500 Personen getestet worden. Darunter befanden sich auch einige Patienten in der Schweiz.

Welche Erfahrungen haben die Studienteilnehmer gemacht? Nur ganz wenige Menschen mochten sich bis jetzt öffentlich zu ihrer Erkrankung und zu den Hoffnungen in das Medikament äussern. Zu ihnen gehört Philip Gutis, der für die «New York Times» gearbeitet hat. In zwei Artikeln, geschrieben in den Jahren 2017 und 2018, gab er Einblick in sein Leben, das aus den Fugen geraten ist. Die Diagnose Alzheimer hatte der Ex-Journalist im Sommer 2016 erhalten, da war er 54-jährig. Gutis lebt mit seinem Partner und mehreren Hunden in einer Kleinstadt in Pennsylvania. In seinen Beiträgen schrieb er unter anderem Folgendes: