Sweet Home: Frischekick für Räume und Möbel – Mint, die frischeste aller Wohnfarben Cool und klassisch, elegant und modern: Mint ist die perfekte Wahl für alle, die sich zwar Farbe wünschen, aber nicht zu viel davon. Marianne Kohler Nizamuddin

Fast neutral: Mint m a cht eine Wohnung a uf dezente Art farbig . Foto: Jotun Lady

Als Wandfarbe bietet Mint eine farbige, aber ziemlich neutrale Basis. Es gibt viele Minttöne, die sehr nahe am Grau sind, aber halt doch Farbe zeigen. Dazu lassen sich schön und einfach andere Farbtöne kombinieren. Und natürlich bietet Mint einen ruhigen und ausgewogenen Hintergrund für ganz unterschiedliche Wohnstile.

Mint ist modern

Frisch und z eitlos: E in gebrochenes Mint als Farbe für Wände und Einbauregale. Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home

Mint kann in Richtung Salbei führen und ist eine klassische, aber doch sehr moderne Wandfarbe. Auf wunderschönste Art haben wir Sie in der Wohnung von Simone Fennel und ihrer Familie gesehen. Viele Räume zeigen sich in diesem frischen und doch zurückhaltenden Ton. Hier wurde gar ein eingebautes Regal in der gleichen Farbe gestrichen. Die Einrichtung zeigt viele farbige Wohnaccessoires und Möbel, die – ähnlich wie die schicke Farbe – Modernität und Zeitlosigkeit vereinen.



Mint hat Klasse

Schöner mit Farbe: Ein in gebrochenem Mintgrün gestriche ner Raum . Foto: Jotun Lady

«Scandinavians do it better!» Die Skandinavier setzen im Wohnbereich relevante Richtlinien. In den nordischen Ländern ist das schöne Wohnen in einer breiten Bevölkerungsschicht ein wichtiges Thema. So zeigen sich skandinavische Einrichtungstrends und -ideen nicht elitär, sondern sind zugänglich und in den verschiedensten Wohnungen umsetzbar. Ganz anders sind da zum Beispiel englische Wohnstile, die sich meist in Herrenhäusern oder ländlichen Cottages zeigen.

In Italien dreht sich derweil alles um schickes Design, das wiederum stark mit der entsprechenden Architektur verbunden ist. Und denkt man an Wohnen wie in Frankreich, sind einem gleich die eleganten Pariser Appartements im Haussmann-Stil oder aparte Landhäuser vor Augen. In der Schweiz tun wir uns meiner Meinung nach schwer mit dem Einrichten. Schaue ich mir die Wohnungsangebote auf Plattformen wie Homegate an, macht mich das meist traurig. Da stehen meist zusammenhanglos Möbel in leeren, ungemütlichen, weissen Räumen. Dieses Bild von der norwegischen Farbfirma Jotun Lady zeigt, wie wenig es eigentlich braucht, um seinem Zuhause mehr Liebe, Wärme und Schönheit zu verleihen.

Mint kommt aus dem Garten

Klassiker: Gartenmöbel von Fermob , die gerade auch in vielen hiesigen Restaurants auftauchen. Foto : Fermob

Mint ist die klassische Farbe für Gartenmöbel. Besonders Metallmöbel werden oft in einem ganz bestimmten hellen oder dunkleren Mintton gestrichen. Diese Farbe passt gut in die Natur und grenzt sich zugleich von ihr ab.

Mint ist cool

Frischekick: Klares Mint als Wandfarbe. Foto: Follow the Color

Ganz wie die Pfefferminze gaukelt Mint Coolness vor. So wirkt ein Raum, der Mint an der Wand trägt, auch bei heissem Wetter kühl und entspannt. Wie immer brauchen Farben ein ausgewogenes Gegenüber. Beim klaren Mint sind dies rötliche Töne im Lachsbereich.

Mint ist elegant

Kühle Eleganz: Helles, klares Mint als Wandfarbe in einem herrschaftlichen Eingang. Foto: Farrow and Ball

Auch kühle, helle und ungebrochene Minttöne können Eleganz vermitteln. Vor allem, wenn man sie in grossen Räumen einsetzt. Ich empfehle allerdings solch kühle Farben eher für Räume wie Entrées, Küchen und Bäder.

Mint ist auch eine Möbelfarbe

Nachaltige Wahl: Mint macht Möbel elegant und zeitlos. Foto: Muuto

Da sich viele Minttöne an der Graugrenze bewegen, sind sie eine gute Alternative zu Grau oder einem anderen neutralen Ton. Und ganz wie im Garten machen sich Möbel in dieser Farbigkeit auch gut im Haus. Ob Stühle, Tische, Regale oder Schränke: Mint ist eine gute und nachhaltige Wahl, denn die Farbe ist frisch und anpassungsfähig. Diese Stühle hier sind von Muuto.

Mint war schon immer da

Architektur: Mint als Farbe für Holzwerk im Innenbereich. Foto: Lauren Bernier

Kennen Sie die klassisch getäferten Interieurs von Chalets und alten Schweizer Bauernhäusern? Diese sind nicht selten in dezenten, frischen, gebrochenen Mintgrüntönen lackiert. Damit hat man einen hellen und sauber wirkenden Raum geschaffen. Deshalb wird diese Farbe immer noch oft für Holzwerk im Innenbereich eingesetzt.

Mint ist schick

Selbermachidee : Bilderrahmen und Streifen direkt an die Wand gemalt. Foto: SF Girl

Für alle, die nun Lust haben, Pinsel und Farbe in die Hand zu nehmen, aber doch nicht so viel, um gleich ganze Räume zu malen, ist diese kokette Idee eine Inspiration. Ich finde es ganz einfach zauberhaft, Bilderrahmen und unterstützende Elemente an der Wand in einem solchen Mintton zu bemalen.

Mint beruhigt

Sommernachtstraum: Mintfarbene Bettwäsche aus Leinen. Foto: H+M Home

Mit seiner Frische und neutralen Kühle ist Mint auch eine äusserst beruhigende Farbe. Wie wärs also mit mintfarbener Bettwäsche aus Leinen? Kombinieren Sie dazu Weiss und Schwarz und geben Ihrem Bett so einen wunderbar beruhigenden, frischen Sommerlook.



