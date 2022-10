Attentat im Norden Thailands – Mindestens 34 Tote bei Angriff auf Kita in Thailand Ein ehemaliger Polizist hat eine Kindertagesstätte gestürmt und über 30 Menschen getötet, darunter 22 Kinder.

Ein ehemaliger Polizist hat in einer Kindertagesstätte in Thailand mindestens 34 Menschen getötet. Unter den Toten in dem Zentrum in Nong Bua Lamphu im Nordosten des Landes seien 22 Kinder, zitierte die Zeitung «Bangkok Post» am Donnerstag Vize-Polizeichef Torsak Sukwimol.

Der Täter soll mit Schusswaffen und Messern bewaffnet gewesen sein und sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben. Dann habe er umgehend das Feuer eröffnet, hiess es.

Der Mann soll zunächst auf der Flucht gewesen sein. Der Zeitung Khaosod und anderen Medienberichten zufolge soll er sich später selbst getötet haben.

AFP/anf

