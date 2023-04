Nach Grossbrand in Kehrsatz – Millionenschaden: Brandursache wohl technischer Natur Der Grad der Zerstörung war zu gross: Die Polizei vermutet, dass eine Störung der elektrischen Installation das Feuer letzten September ausgelöst hat.

1 / 15 Am 20. September war in Kehrsatz ein Grosseinsatz der Feuerwehr im Gang. Foto: Johannes Reichen

Am 20. September 2022 war in einem Geschäftsgebäude am Kirchackerweg in Kehrsatz ein Brand ausgebrochen. Er konnte erst nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht werden, insgesamt hatten 130 Feuerwehrleute im Einsatz gestanden.

Verletzt wurde beim Brand niemand, doch das Gebäude wurde komplett zerstört. Betroffen war in erster Linie die Schreineri Fuhrer. «Unser Lebenswerk», seufzte Geschäftsführer Rolf Stauffer. Nach Angaben der Kantonspolizei Bern bewegt sich der entstandene Sachschaden im Bereich mehrerer Millionen Franken.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland nun mitteilt, sind die Ermittlungen abgeschlossen. Allerdings konnte die Brandursache aufgrund der massiven Zerstörung nicht abschliessend geklärt werden. Die Experten vom Dezernat Brände und Explosionen gehen von einer technischen Störung an einer elektrischen Installation aus.

PD/mb

