Dodo Hunziker, wegen fehlender Lebensperspektiven strömen in Äthiopien jedes Jahr Millionen junge Menschen in die Städte, sodass sie fast kollabieren. Funktionale Landstädte sollen dem entgegenwirken. Wie sind Sie auf das Thema gestossen?

Ich habe über einen Bekannten von dieser Modellstadt gehört, die sich Nestown nennt, kurz für «New Sustainable Town», und in Äthiopien entstehen soll. Das war 2015, also mitten in der Flüchtlingskrise mit diesen furchtbaren Bildern von Menschen an Zäunen und in Gummibooten im Mittelmeer. Das hat mich sehr beschäftigt. Ich war auf der Suche nach einem Projekt, das sich den Ursachen der Migration widmet. Landflucht ist ein weitverbreitetes Phänomen und direkt verknüpft mit dem Klimawandel.