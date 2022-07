Freunde der Verfassung in der Krise – Millionen auf dem Konto – aber die Mitglieder springen ab In der Corona-Pandemie wurden die Massnahmen-Kritiker zur politischen Kraft. Zuletzt haben Querelen die Gruppe gelähmt. Verlieren sie gerade ihre Referendumskraft? Hans Brandt David Sarasin

Monatelang brachten die Freunde der Verfassung und ihre Verbündeten Tausende Massnahmengegner auf die Strasse, wie hier an einer Corona-Demo in Fribourg. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Nüchtern ist die Stadthalle Sursee, eine praktische Dreifachturnhalle, wie es sie dutzendfach in der Schweiz gibt: Sportbelag, Sichtbeton, blau bestuhlte Tribünen. Bei Banketten können hier über 1000 Menschen an langen Tafeln feiern. Letztes Wochenende sind es vielleicht 300, die zur ersten physischen Mitgliederversammlung (MV) der Freunde der Verfassung an gelben Tischen Platz nehmen – von offiziell 25’864 Mitgliedern. Ein Neustart soll es werden, nach Höhenflügen während der Corona-Pandemie und lähmendem Streit samt Rücktritt des halben Vorstands in den letzten Monaten.