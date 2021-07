Mit Raumfähre ins All – Milliardär Branson ist zu Weltraumflug gestartet Richard Branson ist mit seinem Raumschiff «VSS Unity» unterwegs ins All. Er will bis auf eine Höhe von 88 Kilometern gelangen.

Ein Flugzeug bringt die VSS Unity in eine Höhe von 13 Kilometer, ab da gehts per Raketenantrieb weiter in den Weltall. Foto: David Lienemann (Getty Images/AFP)

Der britische Unternehmer und Abenteurer Richard Branson hat nach Angaben seines Unternehmens Virgin Galactic an Bord des Raumfliegers «VSS Unity» den Weltraum erreicht. Zusammen mit den anderen Passagieren konnte er am Sonntag während einiger Minuten Schwerelosigkeit erleben und die Erdkrümmung sehen, bevor dann der Rückflug zur Erde begann.

Ein Trägerflugzeug war am Sonntagmorgen (Ortszeit) mit der «VSS Unity» vom Raumfahrtbahnhof Spaceport im US-Bundesstaat New Mexico abgehoben. An Bord der «VSS Unity» befanden sich der 70-jährige Milliardär Branson, zwei Piloten und drei weitere Passagiere.

In einer Höhe von rund 15 Kilometern liess das Trägerflugzeug dann die «VSS Unity» los. Die wie ein Düsenjet aussehende «VSS Unity» stieg dann in den Weltraum auf. Rund eine Stunde nach dem Start landete das Raumfahrzeug wieder.

Bransons Unternehmen Virgin Galactic will ab dem kommenden Jahr zahlende Weltraumtouristen ins All bringen. Branson steht damit in Konkurrenz zum privaten Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der reichste Mensch der Welt will seinerseits am 20. Juli in den Weltraum fliegen – als Passagier des ersten bemannten Flugs von Blue Origin (Mehr zum Thema: Jetzt geht es los mit dem Weltraum-Tourismus der Superreichen).

AFP/ij

