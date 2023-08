Militär in Burgdorf – Die Armee investiert 163 Millionen Franken in die Logistik Das VBS hat den Ausbau der militärischen Infrastruktur genehmigt. Die Arbeiten sollen Ende 2028 abgeschlossen sein. pd/hus

Auf dem Dach des grossen Neubaus im Hintergrund entsteht eine Ausgleichsfläche. Visualisierung: PD/VBS

Die militärische Logistikinfrastruktur in der Lochbachmatte in Burgdorf, dem ehemaligen Armeemotorfahrzeugpark (AMP), soll in den nächsten fünf Jahren ausgebaut werden. Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) hat das Projekt am Montag im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens bewilligt, wie die Armasuisse mitteilt.

Mit der Ausführung werde nach Rechtskraft der Verfügung begonnen. Zur sofortigen Verbesserung des Gewässerschutzes wurde für den Ersatz der bestehenden Tankanlage durch ein Provisorium eine vorzeitige Ausführung bewilligt. Diese Arbeiten starten bereits im September.

Das Projekt umfasst im Wesentlichen die Gesamtsanierung der Fahrzeugwerkstatt, die Anpassung der Aussenanlagen mit neuer Loge sowie den Neubau eines viergeschossigen Logistikgebäudes für rund 2000 Fahrzeuge und 6000 Materialpaletten der Truppe.

Ökologische Ausgleichsfläche auf dem Dach

Das 21’000 Quadratmeter grosse Dach – das entspricht etwa drei Fussballfeldern – des Neubaus werde begrünt und diene als ökologische Ausgleichsfläche, heisst es in der Mitteilung weiter. Aufgrund gewässerschutzrechtlicher Vorgaben werde die neue Tankanlage ausserhalb der Grundwasserschutzzone ersetzt.

Ein Blick in die Radfahrzeugwerkstatt. Visualisierung: PD/VBS

Im Projekt sind energetische Massnahmen vorgesehen, wie sie vom «Klimapaket Bundesverwaltung» und dem «Aktionsplan Energie und Klima VBS» gefordert werden. Auf den Dächern mehrerer Gebäude entsteht eine Fotovoltaikanlage. Mit einer Leistung von 870 Megawattstunden pro Jahr liefert das System dem VBS zum Eigenverbrauch so viel Elektrizität, dass damit rund 220 Schweizer Haushalte versorgt werden könnten. Die erdgasbetriebene Heizung wird durch eine Holzschnitzelanlage ersetzt.

Das Parlament hat für den Ausbau der Infrastruktur in Burgdorf mit der Armeebotschaft 2021 einen Kredit von 163 Millionen Franken genehmigt. Nach Vorliegen der rechtskräftigen Baubewilligung beginnen die öffentlichen Ausschreibungen für die Arbeiten. Der Abschluss der Bauarbeiten ist für Ende 2028 vorgesehen. (hus/pd)

