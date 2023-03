Drastischer Gewinneinbruch – Warum die Migros unter der Teuerung leidet – und Coop nicht Die gestiegenen Kosten drückten in den Supermärkten und in den eigenen Industriebetrieben auf das Ergebnis. Doch die grösste Konkurrentin der Migros bewältigte die Teuerung viel besser. Peter Burkhardt Edith Hollenstein UPDATE FOLGT

Die Supermärkte machen weniger Umsatz: Eine Migros im Bahnhof Basel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Trotz eines Rekordumsatzes hat die Migros im vergangenen Jahr einen Gewinntaucher erlitten: Der Reingewinn fiel von 668 Millionen auf 459 Millionen Franken – ein Minus von 31 Prozent.

Schuld am Gewinneinbruch seien die gestiegenen Kosten, begründete Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen an der Bilanzmedienkonferenz in Zürich. Diese hätten alleine in den Migros-Industriebetrieben für Rohstoffe, Verpackung und Energie mit 250 Millionen Franken zu Buche geschlagen.

«Das Geschäftsjahr 2022 der Migros-Gruppe war geprägt von steigender Inflation, geopolitischen Unsicherheiten und einer entsprechend gedämpften Konsumnachfrage», schreibt die Migros.

Coop konnte den Gewinn trotz Teuerung leicht steigern

Ein Blick zum direkten Konkurrenten Coop zeigt, dass diese Erklärung nicht greift. Die Coop-Gruppe hatte am 15. Februar bekannt gegeben, dass sie trotz höheren Kosten im vergangenen Jahr den Gewinn um 0,5 Prozent auf 562 Millionen Franken steigern konnte.

Das Problem der Migros ist, dass sie im Gegensatz zu ihrem Konkurrenten Coop viele grosse, zentral gelegene Filialen betreibt. Das ist ein entscheidender Nachteil, weil auch nach der Pandemie viele Menschen zu Hause arbeiten und in der Nähe einkaufen werden. Zudem ist die Zeit des grossen Wocheneinkaufs vorbei. Stattdessen tätigen viele Kundinnen und Kunden mehrmals wöchentlich kleine Spontaneinkäufe – und dafür braucht es keine grossen Filialen, sondern kleine in der Nähe des Wohn- und Arbeitsorts.

Das zweite grosse Problem ist die schwerfällige Struktur der Migros. Während Coop zentral von Basel aus gesteuert wird, haben bei der Migros die regionalen Genossenschaften das Sagen. Jede leistet sich einen eigenen Verwaltungsapparat, kauft ihre Produkte weitgehend selber ein, gestaltet ihr Sortiment selber und entscheidet autonom über ihr Filialnetz. Das bedeutet hohe Kosten – und entsprechend einen tieferen Gewinn.

46 Prozent des Gewinns kommen von der Migros-Bank

«Ausserordentlich erfolgreich» habe die Migros-Bank gearbeitet, sagte Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen vor den Medien. Vor allem im Firmenkunden- und Hypothekargeschäft sei die Bank gewachsen. Sie habe jetzt mehr als eine Million Kunden.

Wie abhängig die gesamte Migros-Gruppe von der Migros-Bank geworden ist, zeigt ein Blick in den Geschäftsbericht. 2021 erzielte die Migros-Bank einen Betriebsgewinn vor Finanzerfolg und Ertragssteuern von 233 Millionen Franken. Bei einem Betriebsgewinn der gesamten Gruppe von 800 Millionen entsprach das 29 Prozent. Im vergangenen Jahr waren es 288 Millionen bei der Bank und 628 Millionen auf Gruppenebene. Das bedeutet, dass die Migros-Bank fast die Hälfte, nämlich 46 Prozent, zum gesamten Betriebsgewinn beisteuerte.

Im genossenschaftlichen Detailhandel ging dagegen der Gewinn um 43 Prozent zurück, bei der Migros-Industrie sogar um 93 Prozent. Im Departement Handel, das unter anderem die Tochterfirmen Denner, Migrol, Digitec Galaxus, Migrolino und Ex Libris umfasst, sank der Gewinn um 22 Prozent.

Grosses Schweigen zu den Regionalgenossenschaften und zu Coffee-B

Keine Zahlen hat die Migros zu ihren zehn regionalen Genossenschaften veröffentlicht. Im Oktober hatte diese Zeitung berichtet, dass viele von ihnen rote Zahlen schrieben – oder nahe daran waren. Das über Erwarten gute Weihnachtsgeschäft könnte einige von ihnen vor einem Defizit im Gesamtjahr gerettet haben.

Migros-Pensionskasse erleidet Einbusse von 110 Millionen durch Credit-Suisse-Aus Infos einblenden Der Untergang der Credit Suisse hat bei der Migros-Pensionskasse durchgeschlagen. Sie habe eine Einbusse von 110 Millionen Franken erlitten, sagte Migros-Finanzchefin Isabelle Zimmermann am Dienstag an der Bilanzmedienkonferenz in Zürich. Davon sei der grösste Teil auf den Abschreiber bei den Wandelanleihen der CS zurückzuführen, die mit der Übernahme durch die UBS komplett ausfallen würden. Dies habe knapp 100 Millionen Franken gekostet. Mit 10 Millionen Franken habe der Absturz der Credit-Suisse-Aktie zu Buche geschlagen. Insgesamt machten die 110 Millionen allerdings lediglich 0,4 Prozent der Bilanzsumme der Pensionskasse aus. Auch im Anlageportfolio des Migros-Genossenschaftsbundes habe der Sturz der Credit-Suisse-Aktien minimale Spuren hinterlassen, sagte Zimmermann am Rand der Bilanzmedienkonferenz im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Aber dieser Taucher sei durch den Anstieg der UBS-Aktien überkompensiert worden. Insgesamt sei der Nettoeffekt der beiden Grossbanken-Aktien positiv. (SDA)

Ebenfalls bedeckt hält sich die Migros zu ihren Kaffeekugeln, die sie im September als «grösste Innovation in der Firmengeschichte» ankündigte. Im Geschäftsbericht wird der Verkaufsstart als «wichtiger Meilenstein» bezeichnet, doch Umsatzzahlen gibt die Migros nicht bekannt.

Insgesamt hat die Migros im vergangenen Jahr beim Umsatz erstmals die Marke von 30 Milliarden Franken geknackt, wie sie bereits seit Januar bekanntgab. Konkret stieg der Umsatz der Migros-Gruppe um 4,2 Prozent auf 30,1 Milliarden Franken.

Umsatz in Supermärkten geht nach Corona-Schub zurück

Haupttreiber dafür war die Erholung in jenen Bereichen, die unter der Pandemie besonders gelitten hatten, allen voran das Reise- und Freizeitgeschäft sowie die Gastronomie. Auch das Wachstum im Onlinehandel habe zu dieser positiven Entwicklung beigetragen, erklärte der Konzern.

Dagegen machten die Migros-Läden, die von Corona-Effekten profitiert hatten, weniger Umsatz. In der Summe blieb der Detailumsatz aller Unternehmen der Migros-Gruppe in der Schweiz mit 24,7 Milliarden Franken gegenüber dem Vorjahr stabil (-0,3 Prozent).

Peter Burkhardt ist Leiter der Wirtschaftsredaktion von Tamedia. Der Historiker und Politikwissenschafter arbeitet seit seinem 18. Lebensjahr als Journalist. Mehr Infos Edith Hollenstein ist Wirtschaftsredaktorin. Sie schreibt vor allem über Tech-Firmen, Detailhandel/Konsum und die Kreativwirtschaft. Mehr Infos @e_hollenstein

