Paukenschlag beim Detailhändler – Migros-Chef tritt überraschend zurück Fabrice Zumbrunnen kündigt seinen Abgang an der Spitze des grössten Detailhändlers der Schweiz an. UPDATE FOLGT

Verlässt den Migros-Konzern: Fabrice Zumbrunnen. Foto: Keystone

An der Spitze des Detailhandelskonzerns Migros kommt es überraschend zu einem Wechsel. Fabrice Zumbrunnen hat sich entschlossen, Ende April 2023 als Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) zurückzutreten.

Nach zehn Jahren in der Generaldirektion und fünf Jahren als deren Präsident wolle er beruflich neue Wege gehen, teilte die Genossenschaft am Dienstag mit. Die Jahre an der Migros-Spitze seien «fordernd, aber auch spannend» gewesen, erklärte Zumbrunnen in dem Communiqué.

«Nach über 26 Jahren bei der Migros habe ich mich entschlossen, nochmals etwas Neues anzufangen», liess sich Zumbrunnen zitieren. Es falle ihm einerseits schwer, das Unternehmen zu verlassen. Andererseits freue er sich auf seine kommenden Aufgaben.

Was der Migros-Chef künftig machen wird, wird in der Mitteilung nicht erwähnt.

Nachfolgesuche gestartet

In der Medienmitteilung dankt Migros-Präsidentin Ursula Nold Zumbrunnen und bedaurt den Entscheid. «Er hat die Migros-Gruppe weitergebracht», wird sie zitiert. Zumbrunnen habe in einem Umfeld mit zunehmendem Wettbewerb wichtige Entwicklungen angestossen und operativ erfolgreich umgesetzt. Unter seiner Führung habe der Migros-Genossenschafts-Bund die Führungsposition im Schweizer Online-Handel ausgebaut und den Auf- und Ausbau des Bereiches Gesundheit vorangetrieben.

Die Migros sei unbestrittene Marktführerin im Schweizer Detailhandel und habe sich als Nummer 1 sowohl im stationären Geschäft als auch im Online-Handel sowie als grösste private Arbeitgeberin der Schweiz behaupten können, heisst es. Zudem gab es unter Zumbrunnen Neuerungen wie die pflanzenbasierte Produkte der Eigenmarke V-Love oder CoffeeB. Zumbrunnen habe auch die Migros Bank, Medbase und Hotelplan als Verwaltungsratspräsident erfolgreich geleitet.

Die Verwaltung des Genossenschafts-Bundes habe nun mit der Suche nach der Nachfolge begonnen. Zumbrunnen habe zugesichert, für die Übergangsphase zur Verfügung zu stehen und die Einführung seiner Nachfolgerin oder seines Nachfolgers zu unterstützen.





SDA/cpm

