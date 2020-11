Support der Stadt Bern – Mieterlass für Pop-ups befremdet Gastrobranche Der Berner Gemeinderat hat den Pop-ups beim Kornhausplatz die Miete erlassen. Die Gastro- und Kulturbranche ist darob wenig erfreut. Bernhard Ott

Das Alpenland-Chalet auf dem Kornhausplatz sorgt bei den Beizern und dem Kornhausforum nicht für vorweihnächtliche Freude. Foto: Raphael Moser

Die Corona-Krise trübt das Weihnachtsgeschäft in der Berner Innenstadt. Für Gemeinderat Reto Nause (CVP) ist daher klar: «Der Gemeinderat will das vorweihnächtliche Innenstadterlebnis unterstützen.» Zu diesem Zweck hat die Stadtregierung beschlossen, die Platzmieten für Weihnachtsmärkte und «Winteranlässe» bis Ende Jahr zu erlassen. Unter «Winteranlässen» sind insbesondere die Pop-ups Alpenland und Oscar Elch am Kornhausplatz gemeint. «Die Stadt kann Veranstaltern einzig durch Gebührenerlass helfen», sagt Nause. Fürs Alpenland bedeutet dies eine Einsparung von 15’200 Franken. Oscar Elch musste letzte Saison eine Mietgebühr in der Höhe von 3350 Franken bezahlen.