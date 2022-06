Mick Jagger hat Corona – «Derzeit gehen wir davon aus, dass das Konzert in Bern stattfindet» Die Rolling Stones mussten am Montag kurzfristig ihr Konzert in Amsterdam absagen. Derweilen geht in Bern der Aufbau für das Konzert am Freitag weiter.

Konzert in Bern noch ungewiss: Die Stones mit Ronnie Wood, Mick Jagger und Keith Richards (v. l.) beim Auftritt am vergangenen Donnerstag in Liverpool. Foto: Scott Heppell (AP/Keystone/9. Juni 2022)

Das Konzert der Rolling Stones in Amsterdam wurde im letzten Moment abgesagt. Leadsänger Mick Jagger (78) ist mit dem Corona-Virus infiziert, wie Konzertveranstalter Mojo am Montag mitteilte. Bei Jagger sei gerade das Virus festgestellt worden, er habe den Saal soeben krank verlassen. Bei Facebook entschuldigte sich der Sänger am Abend für die kurzfristige Absage. «Danke euch allen für eure Geduld und euer Verständnis», schrieb er.

Die britische Rockband sollte ab 20.45 Uhr die Bühne in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam betreten. Das Konzert soll nach Angaben des Veranstalters nachgeholt werden. Ein Datum stehe aber noch nicht fest.

Unklar ist noch, was die Erkrankung von Jagger für die weiteren geplanten Konzerte in Bern, Mailand und London der Stones-Tournee für Auswirkungen hat. Aktuell gibt es zwar für die Schweiz keine Einreisebeschränkungen aufgrund von Covid-19, dennoch steht das Konzert im Wankdorf in der Schwebe.

Veranstalter André Béchir ist verblüffend ruhig, als er am Montagabend um 20.45 Uhr das Telefon abnimmt. «Bund» und Berner Zeitung seien nicht die einzigen, die anrufen, meint er gelassen. Im Moment sehe alles noch einigermassen gut aus. Béchir sagt: «Der Bühnenaufbau geht weiter. Derzeit gehen wir davon aus, dass das Konzert stattfindet. Das abgerochene Konzert in Amsterdam könnte auch als Schonung für Mick Jagger angesehen werden, damit die Band in Bern auftreten kann.»

Jaggers Corona-Verlauf nicht gravierend

Er habe lange mit dem Stones-Management gesprochen. Im Moment sei der Corona-Verlauf nicht gravierend. Es gehe Mick Jagger den Umständen entsprechend gut. Und er habe gesagt, dass er in Bern unbedingt spielen wolle. Und dann sagt er noch das: «Das sind die Dinge, mit denen wir uns heute herumschlagen müssen. Die Versicherung deckt so etwas nicht. Nun, so ist es halt.»

Schon als die Stones 1973 das letzte Mal in Bern spielten, damals in der alten Festhalle, war es André Béchir, der die drei Konzerte (zwei am Abend und eines am Nachmittag) zusammen mit «Monsieur Montreux» Claude Nobs veranstaltete. Béchir, damals bei Good-News, ist heute Senior Adviser der Musikagentur Gadget abc Entertainment Group. Das Konzert am Freitag wäre seine 14. Show mit der Band.

SDA/fal

