Neuanfang bei Solarfabrik – Meyer Burger korrigiert Pläne nach unten

Dieses Unternehmen steckt in der Dauerkrise: Nach zehn Jahren roten Zahlen in Folge nimmt das Geschäft bei Meyer Burger zwar langsam wieder Fahrt auf. Doch die Transformation vom Thuner Hersteller von Solarmaschinen zum mehrheitlich deutschen Fabrikanten von Solarmodulen geht langsamer voran als angekündigt.

Am Dienstag hat Meyer Burger mitgeteilt, dass die Produktion von Solarmodulen dieses Jahr um rund ein Drittel tiefer ausfallen wird als bisher angekündigt. Schuld daran sei die verzögerte Inbetriebnahme neuer Produktionslinien in den beiden 2021 eröffneten Fabriken in Thalheim (Sachsen-Anhalt) und Freiberg (Sachsen).

Als Gründe dafür nennt Meyer Burger «die anhaltenden Engpässe in den globalen Lieferketten». Weil die zweite Produktionslinie noch nicht in Betrieb genommen werden konnte, müssten alle drei Solarmodul-Typen von Meyer Burger auf der gleichen Linie hergestellt werden. Die Umstellung vom einen zu einem anderen Typen sorge jeweils für einen Produktionsunterbruch.

Die Produktionsmenge von Meyer Burger soll sich nächstes Jahr zwar mehr als verdoppeln, wird gemäss dem Unternehmen aber um rund 20 Prozent tiefer ausfallen als bisher kommuniziert.

Hausdächer haben Priorität

Durchaus zufrieden zeigt sich Meyer Burger mit der Nachfrage nach den eigenen «Premium-Solarmodulen». So teilt das Unternehmen bereits die gesamte Produktionsmenge bis Mitte 2023 einzelnen Kunden zu, wobei der lukrativere Markt der Hausdächer bevorzugt wird und die Bestellungen für Solarkraftwerke hintenanstehen müssen.

Dieses Jahr will das Unternehmen mit Sitz in Thun eine schwarze Null auf Stufe Ebitda erreichen, das heisst bei Betriebsgewinn vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern. Wie lange es noch dauert, bis wieder ein Reingewinn resultieren wird, ist jedoch offen.

Die Meyer-Burger-Aktie war im Juli um rund 40 Prozent gestiegen, am Dienstag sank der Kurs nun aufgrund der Verzögerungs-Neuigkeiten um knapp 8 Prozent.

