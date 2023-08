Noch 120 Geschäfte im Kanton – Für die Metzgerei Lehmann ist die Schliessung der einzige Ausweg Der Familienbetrieb Lehmann schliesst nach 70 Jahren sein Geschäft in der Berner Länggasse. Von ehemals 22 Betrieben des Quartiers bleibt noch einer übrig. Claudia Salzmann

Die Metzgerei Lehmann in der Länggasse steht in der vierten Generation. Nun schliessen Daniel (75) und Reto (36) Lehmann in zwei Wochen ihr Geschäft. Foto: Adrian Moser

Himmeltraurig sei das, sagt Daniel Lehmann. «Nicht weil wir zumachen, es ist einfach himmeltraurig, was mit der Branche geschehen ist.» Wegen Fachkräftemangel mussten er und sein Sohn die Öffnungszeiten verkürzen. Lehrstellen bieten sie nicht mehr an, sie könnten sie so oder so nicht besetzen. Der Verkaufsjob ist vakant. Und weil jetzt auch ihr Chefmetzger ausfällt, sehen sie einfach keinen anderen Ausweg, als zu schliessen. «Mein Vater sagt eigentlich nicht Ja zu meiner Entscheidung, aber er ist 75 Jahre alt und arbeitet immer noch im Vollpensum. Ich selber bin am Limit», erklärt Reto Lehmann.