38. Minute

Bayern stürmt weiter, Barcelona hinten ohne jegliche Kontrolle

Die Münchner kommen mit Leichtigkeit vor das Tor der Spanier. Bei Barcelona stimmt hinten die Abstimmung weiterhin nicht. Der ballführende Münchner wird kaum bedrängt, kommt ein Ball in die Mitte, wirken die Katalanen ratlos. Ein Angriff nach dem anderen rollt in den Strafraum der Blaugrana. Barcelona will nichts mehr gelingen. Kaum im Ballbesitz rennen die Spanier dem Ball hinterher.