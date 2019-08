Messerli macht Schluss

Der Strick – das war vor allem die Sammlung. Als Messerli 2010 anfing, gab es hier Nachholbedarf: Er sollte sich verstärkt um Erhalt und Erschliessung der 500 000 Objekte kümmern. Ziele erreicht respektive in Sicht, lautet die offizielle Bilanz heute. Auch darum sieht Messerli den Moment gekommen, «neuen Kräften Platz zu machen». Sein Posten wird nun «zeitnah» ausgeschrieben, und wer es auch sein wird: Der neue Direktor soll das Projekt Museumsquartier «mitprägen können», so Messerli. Er selber habe die Kooperation der Häuser um den Helvetiaplatz mit­ angestossen. «Doch mein Nachfolger soll anfangen können, solange die Projektierung noch läuft.»

Geprägt hat er selber auch das Ausstellungsprofil des Museums, obwohl seine Hauptsorge die Sammlung war. 2013, mit den Terrakottakriegern aus China, habe Messerli «die erfolgreichste Ausstellung in der Geschichte der Berner Museen gezeigt», erklärt der Stiftungsrat im Communiqué. 320 000 Besucher zählte man damals. Viel markanter war aber, dass das Haus unter dem Historiker Mes­ser­li ­näher an die Gegenwart und an gesellschaftliche Fragen rückte. Hatte man Geschichte hier zuvor vor allem als Schatztruhe kostbarer kunsthistorischer Objekte verstanden, wurden nun auch Gewaltverbrechen, 1968 oder die Autorennen im Bremgartenwald zu Themen.